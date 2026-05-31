La prueba clave: el momento en que entra y sale el Ford Ka negro con el capot despintado del descampado

ford ka saliendo

ford ka llegando

Durante dos días, la Policía concentró la búsqueda de pruebas y rastros de Agostina en el área delimitada por una evidencia clave: las imágenes de un domo policial que captaron, a unos 400 metros de distancia, el momento en que Barrelier ingresa al barrio a las 11.45 del lunes feriado 25 de mayo al volante del Ford Ka negro de su novia —identificable por tener el capó deteriorado—, y se lo ve de espaldas cuando se retira media hora después, a las 12.15. El acusado conoce la zona porque juega al fútbol en un campo deportivo de una entidad sindical y política que tiene canchas en ese barrio.