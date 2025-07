Alberto Fernández tras ser procesado en la Causa Seguros: "Dejen de perseguirme por ser peronista"

“Ayer la (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el ‘riesgo’ que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros”, detalló Fernández a través de X.

Sostuvo, además, que la decisión judicial “fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerlo arbitrariamente ligado al proceso”.

El jueves Casanello procesó al ex presidente, a su amigo Héctor Martínez Sosa y su esposa y ex secretaria María Cantero. Les atribuyó los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de partícipes necesarios. Y también el incumplimiento de los deberes de funcionario público, con un embargo de 14.634.220.283,68 pesos.

La resolución alcanza siempre sin prisión preventiva, al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a ex miembros del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos.

"Entiendo que la decisión judicial fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso", agregó contra el fallo del juez Sebastián Casanello.

"Como alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación", concluyó Alberto Fernández en la red social X y adjuntó el comunicado de prensa de su abogada.