Sorpresa: la China Suárez abandona a Mauro Icardi en Turquía en medio del escándalo

En ese marco, el panelista del programa Mujeres Argentinas ofreció más detalles sobre la agenda de Suárez: “Sería el viernes que viene, 18 de julio, el último día de clases. Así que comienzan las vacaciones de invierno”, explicó, dando a entender que la actriz aprovecharía el receso escolar para pasar tiempo con sus tres hijos.

Finalmente, Méndez precisó los tiempos de llegada previstos para la actriz, quien buscaría no perderse el festejo por nada del mundo: “Llegaría entre el 16, miércoles y jueves 17, un día antes para estar presente en el cumple de la nena, obviamente”, resumió.

Interminable guerra: Icardi le cortó la prepaga a Wanda Nara y ella tomó represalias

Wanda Nara se habría enterado de que Mauro Icardi la dejó a ella y su familia sin cobertura médica. Muy molesta por esta decisión, ya tendría planeado las medidas legales que va a tomar.

Según revelaron en LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito, el futbolista canceló el pago de la obra social familiar hace tres meses. La decisión afectó a Wanda, quien atraviesa un tratamiento médico, y a las hijas que comparte con Icardi. La empresaria tomó conocimiento de la situación cuando, tras un episodio de intoxicación leve sufrido por las niñas, solicitó atención médica y le informaron que el plan de salud estaba dado de baja.

Desde entonces, Wanda instruyó a su abogado, Nicolás Payarola, para que avance judicialmente con un embargo sobre la Casa de los Sueños, una propiedad ubicada en Nordelta vinculada mediáticamente con la relación entre Icardi y la China Suárez. Además, formalizó una denuncia bajo la figura legal de abandono de persona, considerando que el futbolista incumplió con las responsabilidades parentales.

“Así que Payarola (abogado de Wanda) va a pedir embargo y va a denunciar abandono de persona. Típico del padre separado y un conflicto: no pagan la cuota. No paga la prepaga. El colegio tampoco. Están en Estambul gastándosela con la novia”, informaron en el programa que conduce Ángel de Brito.

Pero más allá de las medidas judiciales, Wanda eligió expresarse directamente a través de su cuenta oficial de X, donde compartió varios mensajes con los que buscó dejar clara su postura. En uno de ellos afirmó: “Mientras yo viva, me pueden cortar hasta el aire que respiro pero a mis hijos JAMÁS les faltará nada”, acompañado por un emoji de corazón.

En otra publicación, Wanda profundizó su argumento: “Yo para mí no necesito NADA, trabajé siempre hasta cuando lo tenía prohibido. El derecho es más moral y desde el amor. Está claro que mis hijas no esperan una obra social ni nada de nadie, porque me tienen a mí”. Allí, también hizo referencia a la división económica posterior a la separación: “En la división todos nos quedamos en partes iguales con dinero y todos ‘podemos’. Sin embargo, tenemos la obligación de los alimentos y gastos de las hijas en común”.