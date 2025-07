Así reaccionaron las patronales ruralistas a la baja de retenciones anunciada por Javier Milei

Marcos Pereda Born, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), aseguró en redes sociales que “la decisión del Presidente de reducir las retenciones es un gran avance que debemos celebrar. Reclamar lo que es justo de manera enérgica y sostenida rinde frutos. Es un primer gran paso hacia la eliminación definitiva”, arriesgó.

Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, también respaldó a Milei: “Los anuncios del Presidente en el marco de la Exposición Rural de Palermo son auspiciosos, tanto en lo que respecta a medidas de facilitación, desregulación e incentivos, como en los derechos de exportación”, expresó.

“La baja de retenciones a la soja del 33% al 26%, y del 12% al 9,5% para todos los granos, será permanente y eso generará un efecto favorable de mayor producción, que apoyamos totalmente”, agregó Idígoras.

Claro que también hubo quejas o cautelosas, al menos; como la del productor ganadero Juan Neiman: “Las retenciones que padecemos desde hace años los productores no existen en ninguna parte del mundo. Entendemos que el compromiso del Presidente con el sector es real, pero también sabemos que nuestra situación no se puede arreglar en tan poco tiempo. Él necesita tiempo, y no sé si estamos preparados para eso”.

Cómo quedan las retenciones tras los anuncios de Milei en La Rural

Con los anuncios de Javier Milei al inaugurar este sábado la 137° Exposición Rural de Palermo, los derechos de exportación de seis productos agrícolas quedan de la siguiente manera:

Carne bovina y aviar: bajan de 6,75% a 5%

bajan de 6,75% a 5% Maíz: bajan del 12% a 9,5%

bajan del 12% a 9,5% Sorgo: bajan de 12% a 9,5%

bajan de 12% a 9,5% Girasol: bajan de 7,5% a 5% y de 5,5% y 4%

bajan de 7,5% a 5% y de 5,5% y 4% Soja: bajan de 33% a 26%

bajan de 33% a 26% Subproductos de soja: bajan de 31% a 24,5%