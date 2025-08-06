Axel Kicillof denunció a la SIDE por presunto espionaje ilegal en julio de este año

De acuerdo con la exposición de Alconada Mon, el organismo que maneja el secretario de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert, también habría monitoreado protestas gremiales y manifestaciones públicas en la calle contra el gobierno del presidente Javier Milei.

Por todo esto el gobernador de la provincia de Buenos Aires había adelantado que su administración estaba analizando la presentación judicial, que se concretó en las últimas horas.

Otros aludidos en la investigación periodística, como la CTA de los Trabajadores, de Hugo Yasky, o la CTA Autónoma, que dirige Hugo “Cachorro” Godoy, también iniciaron acciones legales.

Si se comprueba la veracidad de las acciones denunciadas por el periodista del diario La Nación, la SIDE podría haber violado el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe la vigilancia de personas por su afiliación política o social.