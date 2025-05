Axel Kicillof fue al funeral de Pepe Mujica y pidió perdón por los dichos del Gordo Dan

En diálogo con Ámbito Uruguay, el gobernador bonaerense se refirió al exabrupto, uno más, del mandatario libertario. "Recién estaba preguntándome si puede haber sido tan irrespetuoso también el Presidente de la Argentina", se preguntó Kicillof.

Y siguió: "Así que yo, la verdad que pido disculpas en nombre, por lo menos de una porción, yo creo que enormemente mayoritaria de la Argentina, porque aún el que puede haber votado a Milei o qué sé yo, no creo que le resulte interesante o le resulte algo encomiable y menos todavía plausible que un Presidente de la Nación, ocupando un lugar tan importante del país, celebre prácticamente la muerte de un líder político de la región".

Además, remarcó que "lo que pasa es que nos tiene un poco acostumbrados, Milei, a que los que no piensan igual que él aún si hasta el día anterior era su mejor amigo, no es el caso, ¿no? Apela inmediatamente a los insultos, a denigrarlo". Sin embargo, advirtió que "esta vez se pasaron de vueltas porque hay mucha gente que acá en Uruguay, yo creo también que está de duelo y que no merece la orilla de enfrente a alguien con la influencia que tiene y menos todavía cuando me entero que el Presidente de la Nación. La verdad que estoy muy avergonzado"

"Estoy tremendamente avergonzado por que el Presidente haya hecho eso. Yo pido disculpas", cerró en la despedida del expresidente uruguayo, a la cual también asistieron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, su par de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "El Cuervo" Larroque, y el diputado de Unión por la Patria, Hugo Yasky.

El mensaje de Axel Kicillof

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del ex presidente uruguayo, Kicillof compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó su admiración por Mujica, a quien definió como un "líder popular, protagonista de la democracia uruguaya y gran presidente de su país". También recordó su historia de militancia, persecución y compromiso con la justicia social: “Pepe Mujica dejó la vida, pero también dejó un ejemplo inmenso de lucha, integridad y compromiso”, escribió el mandatario bonaerense.

Perseguido, torturado y encarcelado por pelear contra una dictadura y en favor de un mundo mejor.



Líder popular, protagonista de la democracia uruguaya y gran presidente de su país, al que amó profundamente.



Pepe Mujica dejó la vida, pero también dejó un ejemplo inmenso de lucha, integridad y compromiso.

La relación entre ambos dirigentes trascendía lo protocolar. En julio de 2024, Kicillof había visitado a Mujica y su esposa, Lucía Topolansky, en su chacra de Rincón del Cerro. En aquel encuentro, describió al exmandatario como una fuente constante de sabiduría y aliento.