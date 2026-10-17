Con actos en todo el país y la mira en 2027, el peronismo conmemoró el Día de la Lealtad
Militantes gobernadores, intendentes y dirigentes nacionales celebraron este sábado un nuevo Día de la Lealtad Peronista en todo el país.
El Día de la Lealtad volvió a encontrar al peronismo desplegado a lo largo y ancho del territorio nacional. Entre pedidos de unidad, convocatorias militantes y llamados a construir una propuesta política rumbo a 2027, gobernadores, intendentes y referentes nacionales encabezaron actos en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y diversos puntos del interior del país.
Axel Kicillof en La Matanza: llamado a la organización y la mirada puesta en 2027
El epicentro bonaerense tuvo lugar en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, en el partido de La Matanza, donde el gobernador Axel Kicillof cerró un concurrido encuentro acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente local Fernando Espinoza.
Durante su alocución ante una nutrida concurrencia de intendentes y militantes del conurbano y del interior provincial, el mandatario bonaerense cuestionó las políticas de la gestión nacional y ratificó su vocación de asumir un rol activo en la reorganización del espacio opositor.
"Hay que hacer todo lo que tengamos que hacer para recuperar la patria. Cuenten conmigo para organizar, para asumir las responsabilidades que haya que asumir y para derrotar a estas pesadillas en las urnas", enfatizó Kicillof, quien además respaldó a Cristina Fernández de Kirchner.
En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, militantes se concentraron en el barrio de Constitución, frente a la residencia de la expresidenta, quien salió a saludar a la concurrencia que se congregó sobre la calle San José durante la tarde del sábado.
Día de la Lealtad: el mensaje del Frente Renovador y la dirigencia nacional
Desde las filas del Frente Renovador, el espacio liderado por Sergio Massa optó por desarrollar actividades territoriales descentralizadas en cada distrito. En el plano digital, Massa compartió el histórico discurso de Juan Domingo Perón de 1945 bajo la premisa: "La unidad es el camino a la victoria".
En esa línea, el diputado Diego Giuliano remarcó que la construcción colectiva debe realizarse "defendiendo el trabajo, la producción y la soberanía".
Convocatorias masivas y mensajes de gobernadores en las provincias
Las provincias fueron escenario de diversos actos encabezados por sus principales liderazgos territoriales:
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Tucumán: Registró una jornada dividida con convocatorias paralelas. Por un lado, el exgobernador Juan Manzur encabezó un encuentro en el Club Villa Luján. Por el otro, el gobernador Osvaldo Jaldo se presentó ante una multitud en el Hipódromo provincial, donde remarcó: "Somos el partido del que dependen dos millones de tucumanos. Tucumán está primero y nadie de afuera nos va a decir qué hacer".
Formosa: El gobernador Gildo Insfrán lideró el acto partidario en el Paseo Costanero de la capital provincial.
La Pampa: El mandatario Sergio Ziliotto hizo lo propio en la sede del club General Belgrano.
La Rioja: Ricardo Quintela encabezó la ceremonia en el Complejo de Luz y Fuerza.
Catamarca: El gobernador Raúl Jalil emitió un mensaje institucional en el que recordó el lema peronista de "mejor que decir es hacer" para resaltar la gestión de obras en su provincia.
Tierra del Fuego: Tras la cancelación del acto en Río Grande, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, improvisó una marcha en las calles de la capital, mientras que el intendente Martín Pérez llamó a "mirar hacia adelante" desde sus redes sociales.
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