Con actos en todo el país y la mira en 2027, el peronismo conmemoró el Día de la Lealtad

Día de la Lealtad: el mensaje del Frente Renovador y la dirigencia nacional

Desde las filas del Frente Renovador, el espacio liderado por Sergio Massa optó por desarrollar actividades territoriales descentralizadas en cada distrito. En el plano digital, Massa compartió el histórico discurso de Juan Domingo Perón de 1945 bajo la premisa: "La unidad es el camino a la victoria".

En esa línea, el diputado Diego Giuliano remarcó que la construcción colectiva debe realizarse "defendiendo el trabajo, la producción y la soberanía".

LA UNIDAD ES EL CAMINO A LA VICTORIA pic.twitter.com/ko1Ta5Jd04 — Sergio Massa (@SergioMassa) October 17, 2026

Convocatorias masivas y mensajes de gobernadores en las provincias

Las provincias fueron escenario de diversos actos encabezados por sus principales liderazgos territoriales: