La Selección Argentina tuvo su fiesta: triunfo, shows y muchas emociones en el Monumental

Messi le habla al Monumental

"Gracias por el cariño desde que ganamos la Copa América. Y sabíamos que íbamos a dar todo para conseguir esto, la Copa del Mundo", expresó el mejor jugador del planeta.

"Es nuestro día pero no quiero olvidarme de todos los compañeros que tuve y que intentaron tener esta. Estuvimos cerca de la Copa América y del Mundial, y se merecen el reconocimiento del pueblo argentino", agregó el capitán.

"Sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Disfrutemos, porque no sabemos cuándo se va a repetir. Esperemos que no pase tanto tiempo, pero sabemos que no es fácil. Disfrutemos de la tercera estrella", cerró visiblemente emocionado.