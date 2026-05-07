Bancarios llamaron a un paro: cuándo es la medida de fuerza y a qué entidades afecta

En paralelo, La Bancaria también apuntó contra la situación del Banco Hipotecario, donde denunció el cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos injustificados en distintos puntos del país.

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“Rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo”, sostuvo el sindicato en el comunicado dado a conocer el miércoles por la tarde.

Frente al conflicto, la Asociación Bancaria ratificó el estado de alerta y movilización en todo el país. Además, advirtió que podría profundizar el plan de acción gremial con nuevas medidas directas si no obtiene “soluciones urgentes y concretas”.

El comunicado fue firmado por el Secretariado General Nacional de La Bancaria y por su secretario general, Sergio Palazzo, quien responsabilizó a las autoridades del BCRA y del Banco Hipotecario por un eventual agravamiento del conflicto.