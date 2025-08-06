Diputados: la oposición aprobó la emergencia pediátrica en el Garrahan y sumó otro revés para Javier Milei
Tras la media sanción al financiamiento universitario, los legisladores aprobaron la iniciativa que pone el foco en la situación del Hospital Garrahan.
La Cámara de Diputados tiene este miércoles a una sesión especial que fue solicitada por bloques de la oposición, que tras el primer revés para el Gobierno de Javier Milei por la media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario, también aprobó la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan.
La iniciativa tuvo 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones. Los bloques de La Libertad Avanza y el PRO fueron los que no apoyaron el proyecto que busca mejorar la situación del hospital pediátrico.
Incluso, legisladores oficialistas y del PRO se levantaron de sus sillas cuando se empezó a tratar la emergencia del Sistema Pediátrico de la Argentina y del Hospital Garrahan.
La sesión especial fue solicitada por bloques de la oposición entre los que se destacan Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Por Santa Cruz, que buscaron llevar al debate en el recinto más de una decena de iniciativas que podrían generar nuevos vetos del Presidente.
Entre las iniciativas que se trataron se encuentran proyectos para garantizar el financiamiento universitario, la crítica situación del Hospital Garrahan y otros proyectos presentados por gobernadores provinciales.
El extenso temario no incluyó sin embargo el rechazo a los polémicos vetos del presidente Milei a aumentos a jubilados, moratoria previsional y emergencia en el área discapacidad que fueron anunciados la semana pasada pero oficializados este lunes.
En vivo: Diputados tiene otra sesión clave contra el Gobierno
Diputados: el temario de la sesión especial
- Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
- Proyecto de ley por el cual se modifica la Ley 11.672, permanente de presupuesto.
- Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud. Declaración.
- Proyecto de ley por el cual se dispone la eliminación de diversos fideicomisos y fondos nacionales.
- Insistir en la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27.790 que declara la zona de emergencia y en situación de catástrofe a la Provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales que fuera totalmente observado y devuelto por el Poder Ejecutivo nacional.
- Proyecto de Ley: Promoción de la salud cerebral. Régimen.
- Proyecto de Resolución. Modifiquense diversos artículos de la Resolución de esta H. Cámara por la cual se crea la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda Libra, para asegurar su funcionamiento.
- Proyecto de ley para declarar la emergencia del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación durante el vigente ejercicio fiscal.
- Decreto de Facultades Delegadas 462/25, que dispone la disolución y transformaciones de organismos del Ministerio de Economía.
- Decreto de Facultades Delegadas 345/25, sobre organismos - Secretaría de Cultura.
- Decreto de Facultades Delegadas 351/25, que dispone la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
- Decreto de Necesidad y Urgencia 340/25, que aprueba el "Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional".
- Decreto de Facultades Delegadas 461/25, que dispone la disolución, transformación y reorganización de organismos de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario