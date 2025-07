El distante saludo de Lula da Silva a Javier Milei en la Cumbre del Mercosur

Tras el escándalo por sus exabruptos, lejos de disculparse, Milei redobló la apuesta. "¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad?. Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije, comunista? ¿Y acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?”, insistió Milei en junio del año pasado.

MILEI LULA

Estos antecedentes no quedaron al margen del encuentro de hoy y se notó en el saludo entre ambos mandatarios.

La amenaza de Javier Milei

Javier Milei brindó su discurso de apertura en la Cumbre del Mercosur que se realiza en Buenos Aires y lanzó una fuerte advertencia al bloque: o se flexibiliza o se rompe. "Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos", amenazó Milei luego de advertir que espera que cuando vuelva la presidencia pro témpore a la Argentina se hayan concretado las reformas liberales que busca imponer. Expresó que sino "tendremos que insistir en flexibilizar las condiciones de sociedad que nos unen"

cumbre mercosur milei lula Mariano Fuchila

El mandatario argentino leyó un discurso en el que sostuvo que "la barrera que levantamos para protegernos comercialmente terminó excluyéndonos" y reclamó avanzar hacia "un esquema comercial y regulatorio mucho más libre".

Incluso llegó a hablar de una "cortina de hierro" en el bloque y repitió su amenaza: "Está en nuestros socios del Mercosur decidir si van a acompañar el camino que hemos elegido".