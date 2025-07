El fulminante tuit de Manu Jove para responder a Javier Milei: "No se banca el vuelto"

Y agregó: "El recorte de video que usted cita fue la respuesta ante una primera agresión de su parte. Como usted mismo repite de otros hasta el hartazgo: no se banca el vuelto. En cuanto a mi exposición, le aseguro que no se ha constituido agravio o amenaza alguna en tanto se está en presencia de un fenómeno conocido como “chiste”. La integridad, la intimidad y la “vida familiar” de sus “hijitos de cuatro patas” no corren peligro alguno. Insisto: ni siquiera me interesa como viven sus perros, donde, o la cantidad que sean", aclaró.

milei manu jove

Seguidamente, el comunicador sostuvo que su "vocación periodística se concentra en los repetidos abusos de poder que viene llevando adelante su Gobierno, en el mecanismo de recaudación ilícita que sus armadores políticos están desarrollando en todo el país con fondos públicos y en sus vínculos con la bandita de vivos que se llevó la guita del caso Libra". Y sumó: "Los mismos que a usted le pagaban todos los meses, cuando era diputado nacional, para promocionar sus dudosos emprendimientos".

"Sin embargo, teniendo en cuenta que una simple mención a la palabra 'caniles' se puede convertir en la cuestión de Estado más sensible de la Patria, le pido disculpas. Es un tema que evidentemente usted considera más relevante que ningún otro y que lo altera de una manera que quizás no es sana para el país que le toca presidir. Sé que es completamente inhabitual en su accionar diario, pero lo necesitamos enfocado, por ejemplo, en un aumento de las míseras jubilaciones, el financiamiento del Garrahan o las universidades públicas", siguió, de manera irónica.

Finalmente, expuso: "Le pido permiso, antes de despedirlo, para hablar de otra de sus mascotas. Un saludo a Oría, el 'cineasta' oficial. Recuérdele que hay audios grabados suyos pidiendo plata para sumarse a la campaña de LLA en 2021. Tan comprometido no estaba entonces con 'las ideas de la libertad'".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/manujove/status/1941223363499917469&partner=&hide_thread=false Señor Presidente, le aclaro en primer lugar que no me interesa en lo más mínimo cuántos perros tiene o la relación que mantiene con ellos, pero le cuento que la Quinta de Olivos es la residencia presidencial, no es su casa. Las modificaciones edilicias hechas allí deberían ser… pic.twitter.com/L2jA0Z1LtB — Manu Jove (@manujove) July 4, 2025