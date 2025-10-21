El incómodo momento del biógrafo de Javier Milei durante un streaming: "Adicción sexual en hombres"

El contraste entre el contenido habitual de Márquez, conocido por sus posturas conservadoras y su cercanía ideológica con el presidente Milei, y la temática de las publicidades mostradas por YouTube generó una ola de comentarios irónicos y burlas en las redes.

Aunque Márquez no hizo comentarios sobre el episodio durante la transmisión, las capturas del incómodo momento circularon profusamente, convirtiendo el "papelón algorítmico" en uno de los temas comentados del día.

Las polémicas declaraciones de Nicolás Márquez sobre la homosexualidad

En abril de 2024, Márquez desató polémica al afirmar en Radio Mitre que la homosexualidad es “una conducta autodestructiva” y que “los homosexuales tienen una esperanza de vida menor”, declaraciones ampliamente criticadas por fomentar estigma.

Márquez mantiene un vínculo directo con Pablo Laurta, fundador de "Varones Unidos", un grupo uruguayo antifeminista. Laurta organizó en 2018 un evento para Márquez y Agustín Laje en Uruguay, incluyendo presentaciones de su libro en el Palacio Legislativo de Montevideo.

El 10 de abril de 2018, Laje y Márquez grabaron un video de agradecimiento filmado por Laurta, donde ambos expresaron: "Agradecemos a todos los que conforman la agrupación Varones Unidos". Ese día, Laurta se presentó en el escenario hablando de "vulneraciones a los derechos humanos de los hombres" por el feminismo. El 9 de abril de 2018, la cuenta de Instagram de "Varones Unidos" subió una foto de Laurta almorzando con ellos, descrita como un "almuerzo con integrantes de Varones Unidos”. Este nexo ha generado críticas en redes, donde se acusa a sus discursos de incentivar la misoginia que Laurta internalizó.