El incómodo momento del biógrafo de Javier Milei durante un streaming: "Adicción sexual en hombres"
Fue durante un directo en YouTube donde aparecieron publicidades que llamaron la atención de los usuarios.
Un momento incómodo se vio durante una transmisión de YouTube del escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez. Mientras realizaba un streaming para sus seguidores, el algoritmo de la plataforma le jugó una mala pasada y mostró publicidades relacionadas con la adicción sexual y el uso de pornografía, generando un papelón que se viralizó rápidamente en las redes sociales.
Según Noticias Argentinas, las imágenes capturadas durante el directo muestran a Márquez en su habitual rol de comentarista, pero sobre la pantalla principal se superponen anuncios con leyendas como "Señales de advertencia no reconocidas de la adicción sexual en hombres" y otra que, acompañada de una ilustración de un joven en el baño con su celular, menciona "Usar porno masturbación para".
El contraste entre el contenido habitual de Márquez, conocido por sus posturas conservadoras y su cercanía ideológica con el presidente Milei, y la temática de las publicidades mostradas por YouTube generó una ola de comentarios irónicos y burlas en las redes.
Aunque Márquez no hizo comentarios sobre el episodio durante la transmisión, las capturas del incómodo momento circularon profusamente, convirtiendo el "papelón algorítmico" en uno de los temas comentados del día.
Las polémicas declaraciones de Nicolás Márquez sobre la homosexualidad
En abril de 2024, Márquez desató polémica al afirmar en Radio Mitre que la homosexualidad es “una conducta autodestructiva” y que “los homosexuales tienen una esperanza de vida menor”, declaraciones ampliamente criticadas por fomentar estigma.
Márquez mantiene un vínculo directo con Pablo Laurta, fundador de "Varones Unidos", un grupo uruguayo antifeminista. Laurta organizó en 2018 un evento para Márquez y Agustín Laje en Uruguay, incluyendo presentaciones de su libro en el Palacio Legislativo de Montevideo.
El 10 de abril de 2018, Laje y Márquez grabaron un video de agradecimiento filmado por Laurta, donde ambos expresaron: "Agradecemos a todos los que conforman la agrupación Varones Unidos". Ese día, Laurta se presentó en el escenario hablando de "vulneraciones a los derechos humanos de los hombres" por el feminismo. El 9 de abril de 2018, la cuenta de Instagram de "Varones Unidos" subió una foto de Laurta almorzando con ellos, descrita como un "almuerzo con integrantes de Varones Unidos”. Este nexo ha generado críticas en redes, donde se acusa a sus discursos de incentivar la misoginia que Laurta internalizó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario