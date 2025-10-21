Javier Milei acusó al Congreso de tener una "actitud destituyente" a días de las elecciones

Durante la charla, Javier Milei pidió unos minutos para plantear que "hoy la inflación es del 30%, entiendo que es alta pero estamos muchísimo mejor, estamos en el camino correcto, el año que viene va a ser cero, tarda aproximadamente dos años en limpiarse". Y luego continuó: "No digo que somos Suiza, pero estamos a mitad de camino, no podemos tirar todo este esfuerzo a la basura y volver a lo que hacían los K. La tendencia es la correcta".

Cuando el periodista Guillermo Andino le preguntó por la gente que no llega a fin de mes, el Presidente lo negó. "Esas son cosas con golpe de efecto, fue generado pro encuestas truchas. La única forma de salir de la pobreza es con crecimiento económico, para crecer necesitás inversión porque genera puestos de trabajo, y eso lo tenés que financiar con ahorro", afirmó.

El Presidente reiteró lo que había anticipado ayer de que el swap con Estados Unidos se utilizará para pagar deuda durante 2026 y, aunque reconoció que el camino de crecimiento es lento, sostuvo que será el camino para avanzar en mejorar que llegarían a la gente. "No solo vamos a tener un país normal sino un país que va a crecer mucho y que en un lapso -según la IA- se puede convertir en una superpotencia", prometió.

"El crecimiento es un proceso lento, venimos de 100 años de decadencia. La batalla cultural es fundamental porque permite que la gente vea el horizonte", dijo e insistió con la importancia de la Inteligencia Artificial: "Es un disparador de productividad. Nos podríamos parecer a España en cinco años, en lugar de diez. Estamos trabajando todo el tiempo en esa agenda futurista".