Dura respuesta de Alejandro Fantino a libertarios que lo critican: "No quiero chupar p..."

"Pero no cambio en esencia lo que dije. No deben decir más que están haciendo el esfuerzo, por más que muchos de ustedes estén enojados, 'eh traidor', no es ni traición ni perder una amistad, es mi amigo, lo siento mi amigo, puedo decir algo y lo voy a seguir diciendo, si veo algo que no me gusta lo voy a marcar, lo voy a decir. Prefiero honestamente pasarla mal. No quiero chupar pija chicos".

La crítica de Alejandro Fantino

Días atrás Fantino se mostró molesto con las declaraciones de Milei en su paso por A24, donde aseguró que -además de renunciar a su jubilación de privilegio-, los sueldos del Poder Ejecutivo "están freezados", intentando así demostrar que él también "está haciendo un esfuerzo", tal como le pide a la gente que lo haga.

Y Fantino explotó. "Si se enoja por esto Javier, es que yo estaba en el barco equivocado... flaquito, Javi, no usés más la palabra 'esfuerzo', vos no estás haciendo ningún esfuerzo", disparó en contra del jefe de Estado.

"Vos mismo venías a Neura conmigo y rompíamos a la clase política. Vos la llamás 'casta'. La casta no hace esfuerzos, no saben lo que es el esfuerzo, no saben. Van al Banelco y escupe el billetito pase lo que pase. Yo hoy me siento muy mal... No 'mal'... muy mal", cerró.