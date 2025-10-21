Dura respuesta de Alejandro Fantino a libertarios que lo critican: "No quiero chupar p..."
Alejandro Frantino enfrentó a los trolls libertarios que le saltaron a la yugular tras reclamarle a Javier Milei que dejara de decir que en el Gobierno también estaban haciendo esfuerzos.
En medio de la debacle del plan económico de Javier Milei y mientras la campaña electoral de la alianza entre libertarios y macristas de cara a las elecciones del próximo domingo se centra en la necesidad de "sostener el esfuerzo", Alejandro Fantino criticó con dureza al gobierno de La Libertad Avanza.
Y la respuesta libertaria no se hizo esperar. Al abrir su programa de streaming el lunes por la noche recibió el ya consabido hate libertario de las redes sociales que no le perdonaron haber apuntado directamente contra Milei.
Al abrir su programa comenzó a leer los mensajes que llegaban en vivo.
"'Ahí llegó el kukarda'; 'el pecho frío'; 'nos vamos'; 'nos vamos'; 'chau'; 'traidor'; 'garca'; 'Judas'; 'fuera forrazo', están picantes eh, 'pedí perdón', me hacés acordar al cura de mi pueblo", comentó Fantino mientras iba leyendo los mensajes que los libertarios le dejaban en el chat de Neura.
Y luego se despachó: "una hora y cuarto hablé con Javier ayer. Para que se entienda también, en esa hora y cuarto también estuvo lo que dije. Lo podría haber dicho de otra manera. Estamos todos muy calientes, nerviosos, tensos, me hago cargo de que tal vez lo dije mal".
"Pero no cambio en esencia lo que dije. No deben decir más que están haciendo el esfuerzo, por más que muchos de ustedes estén enojados, 'eh traidor', no es ni traición ni perder una amistad, es mi amigo, lo siento mi amigo, puedo decir algo y lo voy a seguir diciendo, si veo algo que no me gusta lo voy a marcar, lo voy a decir. Prefiero honestamente pasarla mal. No quiero chupar pija chicos".
La crítica de Alejandro Fantino
Días atrás Fantino se mostró molesto con las declaraciones de Milei en su paso por A24, donde aseguró que -además de renunciar a su jubilación de privilegio-, los sueldos del Poder Ejecutivo "están freezados", intentando así demostrar que él también "está haciendo un esfuerzo", tal como le pide a la gente que lo haga.
Y Fantino explotó. "Si se enoja por esto Javier, es que yo estaba en el barco equivocado... flaquito, Javi, no usés más la palabra 'esfuerzo', vos no estás haciendo ningún esfuerzo", disparó en contra del jefe de Estado.
"Vos mismo venías a Neura conmigo y rompíamos a la clase política. Vos la llamás 'casta'. La casta no hace esfuerzos, no saben lo que es el esfuerzo, no saben. Van al Banelco y escupe el billetito pase lo que pase. Yo hoy me siento muy mal... No 'mal'... muy mal", cerró.
