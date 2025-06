El ministro Luis Caputo arremetió en redes contra Wado de Pedro: "Basura y corrupto"

Caputo fue, de hecho, el negociador de los empréstitos del FMI y otros organismos internacionales, que convirtieron a la Argentina en el país con mayor deuda en dólares del mundo; billetes, por cierto, cuya mayor parte terminaron fugándose del país.

Fue sobre estos hechos irrefutables que el senador nacional peronista tuiteó: “Con la deuda a 100 años que tomó Caputo cuando era ministro de Macri, se podía construir el gasoducto. Ni uno de esos dólares fue a parar en algo útil para los argentinos”.

de pedro caputo.jpg Wado de Pedro y Luis Caputo.

Efectivamente, esa deuda que empeñó el futuro de varias generaciones de argentinos (modus operandi que ‘Toto’ repite sin avergonzarse) solo derivó en una crisis económica y social que terminó con las aspiraciones electorales de Macri para renovar su mandato presidencial. Caputo, en tanto, se refugió en el sector privado con un bajísimo perfil público.

Los insultos y descalificaciones de Luis Caputo contra Wado de Pedro

El titular del Palacio de Hacienda leyó la publicación de De Pedro y no ahorró insultos y descalificaciones: desde “burro” hasta “basura y corrupto”, sin explicar nada respecto a su gestión durante el macrismo.

“Claro Wado, mejor dejar toda la deuda argentina venciendo a un día, indexada a más del 200 por ciento anual y financiando corrupción fiscal, como nos dejaron ustedes a nosotros. El tema es que para hacer eso, además de ser un burro, tenés que ser una basura y un corrupto”, escribió al citar el tuit del senador kirchnerista.

Y completó: “Por suerte los argentinos no tienen que preocuparse más, ya que nosotros no tenemos esos ‘atributos’ que tanto los distingue a ustedes, y gracias a Dios no van a volver nunca más, porque una abrumadora mayoría de argentinos ya les sacó la careta y no los votan más”.

tuit caputo contra wado.jpg