Wado de Pedro citó a Milei para responderle a Luis Caputo: "Se fumó 15.000 millones..."

Enojado o, más bien, enojadísimo por el recuerdo, el titular del Palacio de Hacienda no ahorró insultos y descalificaciones para cruzar a De Pedro, llamándolo “burro” y calificándolo como “basura y corrupto”.

tuit caputo contra wado.jpg

“Claro Wado, mejor dejar toda la deuda argentina venciendo a un día, indexada a más del 200 por ciento anual y financiando corrupción fiscal, como nos dejaron ustedes a nosotros. El tema es que para hacer eso, además de ser un burro, tenés que ser una basura y un corrupto”, escribió al citar el tuit del senador kirchnerista.

“Por suerte los argentinos no tienen que preocuparse más, ya que nosotros no tenemos esos ‘atributos’ que tanto los distingue a ustedes, y gracias a Dios no van a volver nunca más, porque una abrumadora mayoría de argentinos ya les sacó la careta y no los votan más”, completó en un tuit.

Wado de Pedro citó a Milei para responderle a Caputo

conferencia de prensa 28D 2017.jpg Los protagonistas de la crisis de 2018: Sturzenegger, Marcos Peña, Nicolás Dujovne y el aludido Caputo.

Y el aludido no dudó en responderle por el mismo medio, citando al mismísimo Milei para rememorar que Caputo “se fumó 15.000 millones de dólares de la reserva irresponsablemente, ineficientemente y nos deja este despiole de las Leliqs”.

Cuando en aquellas declaraciones el entonces candidato libertario refiere al 28 de diciembre, habla de la fecha de 2017, sobre la conferencia de prensa conjunta del Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas y el jefe de gabinete de Macri, Marcos Peña.

Allí estaban dos protagonistas excluyentes de la actual gestión libertaria: Federico Sturzenegger, como titular del Central, y Luis ‘Toto’ Caputo, ministro de Finanzas, quienes motorizaron la crisis monetaria, cambiaria y económica de 2018.