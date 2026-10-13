El periodista brasileño deportado de la Argentina denunció persecución política del Gobierno

Argumentos de la Dirección Nacional de Migraciones

Por su parte, desde el organismo migratorio rechazaron de forma categórica las acusaciones de motivaciones políticas y explicaron que la expulsión se ajustó estrictamente al cumplimiento de la normativa vigente.

Según detallaron las autoridades, se constató que el ciudadano permaneció en la Argentina solo 153 días desde que obtuvo su radicación en enero de 2022, además de comprobarse la ausencia de actividad laboral, estudios formales o residencia efectiva en el domicilio que había declarado en el expediente. Con base en esos hallazgos, la cancelación de la residencia fue dispuesta el 5 de agosto de 2026 bajo el amparo de la Ley de Migraciones y el Decreto 366/2025.