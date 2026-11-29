Xuxa volverá a la Argentina en 2027: el anuncio que revolucionó las redes
La noticia despertó la emoción de varias generaciones y volvió a poner en escena a una de las figuras más queridas del espectáculo latinoamericano.
La nostalgia se apoderó de la pantalla de Telefe este sábado 28 de noviembre. En medio de la transmisión de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras, el canal lanzó un anuncio inesperado que despertó la emoción de varias generaciones: Xuxa volverá a la Argentina en 2027.
La noticia llegó a través de un video publicado en las redes sociales oficiales de la señal. Con una puesta en escena que apeló a los recuerdos de sus seguidores, la emisora confirmó que la reconocida artista brasileña prepara su regreso al país, aunque todavía no brindó precisiones sobre la fecha ni el motivo de su visita.
El anuncio de Telefe sobre Xuxa
La pieza audiovisual estuvo musicalizada con "Luna de Cristal", uno de los temas más recordados de la cantante. En las imágenes, una nave espacial recorre distintos lugares emblemáticos de Buenos Aires hasta llegar a las instalaciones de Telefe.
El adelanto también incluyó dos mensajes que terminaron de despejar las dudas: "Artista exclusiva" y "Xuxa Argentina 2027". Junto al video, el canal acompañó la publicación con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "TODO EL MUNDO ESTÁ FELIZ. Xuxa vuelve a la Argentina".
Por el momento, no trascendieron detalles sobre cómo será su regreso ni si estará vinculado con algún espectáculo, programa o proyecto especial. Sin embargo, el anuncio bastó para generar expectativa entre quienes crecieron con sus canciones y sus recordadas apariciones en la televisión argentina.
La emoción de Xuxa por convertirse en abuela
El anuncio de su regreso al país coincidió con un momento muy especial en la vida personal de la artista. Días atrás, Xuxa celebró que su hija, Sasha Meneghel, espera su primer hijo junto a João Lucas, una noticia que la convertirá en abuela.
La brasileña compartió imágenes de la ecografía y expresó la felicidad que atraviesa ante la llegada del bebé. En una publicación cargada de emoción, recordó el momento en que vio a su propia madre sosteniendo a Sasha recién nacida y contó que desde entonces imaginaba vivir esa experiencia.
“Cuando vi a mi mamá sosteniendo a Sasha a la salida de la maternidad, pensé: ‘Algún día voy a ser yo la que tenga a mi nieto en brazos’. Perdón, Sasha, por habértelo pedido todas las veces que estabas de novia... Después te casaste y te dije: ‘Ahora ya puedo ser abuela’”, escribió.
También le dedicó unas palabras a su hija y a su yerno, con quienes compartió la alegría por la llegada del nuevo integrante de la familia: “Sa, mi vida, sabés cuánto te amo y estoy tan feliz de saber que un pedacito de João —mi yerno, al que le pedí a Dios— y del amor de mi vida, que sos vos, va a nacer bajo mi signo... Un ariano que va a ser muy amado. Perdón de verdad, pero sé que ahora mi historia está completísima. ¡GRACIAS!”.
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