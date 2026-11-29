La emoción de Xuxa por convertirse en abuela

El anuncio de su regreso al país coincidió con un momento muy especial en la vida personal de la artista. Días atrás, Xuxa celebró que su hija, Sasha Meneghel, espera su primer hijo junto a João Lucas, una noticia que la convertirá en abuela.

La brasileña compartió imágenes de la ecografía y expresó la felicidad que atraviesa ante la llegada del bebé. En una publicación cargada de emoción, recordó el momento en que vio a su propia madre sosteniendo a Sasha recién nacida y contó que desde entonces imaginaba vivir esa experiencia.

“Cuando vi a mi mamá sosteniendo a Sasha a la salida de la maternidad, pensé: ‘Algún día voy a ser yo la que tenga a mi nieto en brazos’. Perdón, Sasha, por habértelo pedido todas las veces que estabas de novia... Después te casaste y te dije: ‘Ahora ya puedo ser abuela’”, escribió.

También le dedicó unas palabras a su hija y a su yerno, con quienes compartió la alegría por la llegada del nuevo integrante de la familia: “Sa, mi vida, sabés cuánto te amo y estoy tan feliz de saber que un pedacito de João —mi yerno, al que le pedí a Dios— y del amor de mi vida, que sos vos, va a nacer bajo mi signo... Un ariano que va a ser muy amado. Perdón de verdad, pero sé que ahora mi historia está completísima. ¡GRACIAS!”.