Elecciones en España: a qué hora de Argentina se conocerán los primeros resultados este domingo
Los primeros datos provisorios se conocerán desde las 17 de Argentina, tras el cierre de las urnas y el inicio del recuento de votos en España.
Los primeros datos provisorios de las elecciones generales de España se difundirán este domingo 29 de noviembre a partir de las 17:00 (hora argentina), una vez finalizada la votación y comenzado el recuento de sufragios. La jornada definirá la nueva composición de las Cortes Generales y será clave para determinar el futuro político del país.
Los centros de votación de la España peninsular cerrarán a las 16:00 de Argentina. Una hora después comenzará la publicación de los primeros resultados oficiales provisionales, que permitirán conocer las primeras tendencias sobre el reparto de bancas.
De acuerdo con el cronograma previsto, a las 18:00 (hora argentina) las autoridades españolas brindarán una conferencia de prensa para informar sobre el desarrollo del escrutinio. Entre las 18:00 y las 19:00 se espera contar con un panorama más avanzado del recuento, siempre que no se produzcan demoras o diferencias muy ajustadas entre las fuerzas políticas.
Sin embargo, los primeros datos no representarán necesariamente el resultado definitivo. El escrutinio general y la posterior proclamación de los candidatos electos serán las instancias que establecerán la distribución final de los escaños tanto en el Congreso como en el Senado.
Hay más de 38 millones de personas habilitadas para votar en las elecciones de este domingo, tanto en España como en los consulados de todo el mundo, incluida la Argentina.
Dos de tres encuestas recientes mostraron cierta ventaja de la derecha en el horizonte político, sin embargo un tercer relevamiento del electorado considera que el actual oficialismo tiene la posibilidad de mantenerse al frente del Gobierno de España.
Cuándo se conocerá la composición del nuevo Parlamento español
Una vez finalizado el proceso electoral, las nuevas Cortes Generales deberán iniciar formalmente sus actividades. Según el calendario previsto, las sesiones constitutivas del Congreso y el Senado tendrán lugar el 23 de diciembre a las 6:00 (hora argentina).
Esa instancia será fundamental para avanzar en la conformación parlamentaria y definir los próximos pasos institucionales, en una elección que determinará cómo quedará distribuido el poder político en España.
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