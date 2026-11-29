Dos de tres encuestas recientes mostraron cierta ventaja de la derecha en el horizonte político, sin embargo un tercer relevamiento del electorado considera que el actual oficialismo tiene la posibilidad de mantenerse al frente del Gobierno de España.

Cuándo se conocerá la composición del nuevo Parlamento español

Una vez finalizado el proceso electoral, las nuevas Cortes Generales deberán iniciar formalmente sus actividades. Según el calendario previsto, las sesiones constitutivas del Congreso y el Senado tendrán lugar el 23 de diciembre a las 6:00 (hora argentina).

Esa instancia será fundamental para avanzar en la conformación parlamentaria y definir los próximos pasos institucionales, en una elección que determinará cómo quedará distribuido el poder político en España.