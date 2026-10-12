Elecciones 2027: Jorge Macri evalúa unificar los comicios porteños con la votación nacional en octubre
El jefe de Gobierno adelantó que analiza no desdoblar el calendario electoral en la Ciudad y aclaró que la decisión deberá pasar por la Legislatura.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, comenzó a delinear el escenario político de cara a las próximas elecciones y adelantó que evalúa no desdoblar los comicios porteños en 2027. De concretarse esta posibilidad, los vecinos de la capital acudirían a las urnas durante el mes de octubre para elegir cargos locales en simultáneo con las elecciones presidenciales.
Si bien remarcó que la definición aún no está tomada de forma definitiva, el mandatario porteño tomó como referencia el antecedente de 2023, cuando el Ejecutivo local optó por hacer coincidir las fechas con el calendario nacional.
Diálogo con la Legislatura y el horizonte de alianzas
En declaraciones radiales, el titular del Ejecutivo porteño explicó la dinámica institucional que requiere la medida. "No está definido todavía, no lo sé. Es un proyecto del Ejecutivo que se manda al Legislativo. Pueden ser antes, pero la última del Ejecutivo fue coincidiendo con la nacional, así que es probable que sea al mismo tiempo", sostuvo al tiempo que remarcó la importancia de consensuar el esquema con las diferentes fuerzas políticas del distrito.
Consultado sobre una eventual alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en el territorio porteño, el mandatario relativizó los tiempos políticos y señaló que el momento formal para discutir posibles acuerdos será recién a partir de marzo. A pesar de reconocer que las conversaciones entre ambos espacios son habituales, ratificó su intención de priorizar la agenda de gestión antes de volcarse de lleno a la disputa proselitista.
Trabajo conjunto con Nación por el penal de Devoto
En el mismo plano político e institucional, el jefe de Gobierno valoró los recientes avances en el traslado de los detenidos del penal de Devoto hacia el complejo de Marcos Paz, proceso ejecutado mediante el trabajo coordinado del Comando Unificado entre la Ciudad y el Gobierno nacional.
En relación con el futuro del emblemático predio una vez desalojado, Macri anticipó que se impulsará un proyecto de ley en la Legislatura porteña para reconvertir el espacio urbano. La iniciativa contemplará un desarrollo mixto donde dos tercios de la superficie se destinarán a espacios públicos y de uso comunitario, mientras que el sector restante promoverá desarrollos inmobiliarios para financiar y recuperar los costos de las obras realizadas en la nueva cárcel.
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