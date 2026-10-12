Elecciones 2027: Jorge Macri evalúa unificar los comicios porteños con la votación nacional en octubre

Diálogo con la Legislatura y el horizonte de alianzas

En declaraciones radiales, el titular del Ejecutivo porteño explicó la dinámica institucional que requiere la medida. "No está definido todavía, no lo sé. Es un proyecto del Ejecutivo que se manda al Legislativo. Pueden ser antes, pero la última del Ejecutivo fue coincidiendo con la nacional, así que es probable que sea al mismo tiempo", sostuvo al tiempo que remarcó la importancia de consensuar el esquema con las diferentes fuerzas políticas del distrito.