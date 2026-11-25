Tras una investigación interna y ante el repudio generalizado, el Ejecutivo porteño reconoció que el procedimiento fue incorrecto, pasó a disponibilidad al comisario de la jurisdicción 6A y a efectivos del equipo de seguridad de la Policía de la Ciudad, destituyó al funcionario de Ordenamiento Urbano que encabezaba el operativo y admitió que los incidentes que afectaron a quienes estaban en el deck no debieron ocurrir.