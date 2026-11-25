El gobierno porteño sancionó a los responsables del desalojo del local donde le sacaron el juguito a una nena
Admitieron fallas tras el operativo en el café Tina y apartaron a un funcionario y a policías, en medio de críticas por el desalojo y el TramBus.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicó sanciones administrativas y apartamientos tras el operativo del martes en el café Tina, en Juan B. Ambrosetti al 365, en Caballito, donde se retiró un deck gastronómico con clientes en las mesas y quedó registrada en video la escena en la que un policía se llevó un vaso de jugo de una nena.
De acuerdo con la información oficial y los testimonios difundidos, el procedimiento, en el que intervinieron efectivos de la Policía de la Ciudad junto a áreas de control urbano y espacio público, derivó en forcejeos, protestas vecinales, la detención de un empleado del local y medidas disciplinarias tras la viralización de las imágenes.
El episodio con la nena y las medidas del GCBA
Según el relato del padre de la menor, la niña estaba tomando su jugo junto a su abuela cuando avanzaron los agentes para desmontar el deck y un policía retiró el vaso, una secuencia que quedó grabada y sumó fuertes críticas sobre el modo en que se llevó adelante el desalojo y sobre la falta de margen para que el comercio retirara la estructura.
Tras una investigación interna y ante el repudio generalizado, el Ejecutivo porteño reconoció que el procedimiento fue incorrecto, pasó a disponibilidad al comisario de la jurisdicción 6A y a efectivos del equipo de seguridad de la Policía de la Ciudad, destituyó al funcionario de Ordenamiento Urbano que encabezaba el operativo y admitió que los incidentes que afectaron a quienes estaban en el deck no debieron ocurrir.
El reclamo del local y los cambios por el TramBus
El dueño del comercio, Jorge Prado, cuestionó el avance con clientes presentes y el corte de madera con una amoladora mientras había personas en el lugar, y sostuvo que ya tenía organizado el retiro del deck y que no recibió una notificación formal previa, mientras que el Gobierno porteño alegó comunicación anticipada y afirmó que su política apunta a la convivencia y al acompañamiento de vecinos y comerciantes.
La remoción de decks sobre Ambrosetti se inscribe en las adecuaciones viales y reordenamientos de tránsito previstos para la implementación del TramBus, cuya traza busca conectar Nueva Pompeya con Aeroparque, en medio de reclamos vecinales y pedidos de informes en la Legislatura.
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