Karina Milei reúne a legisladores porteños de La Libertad Avanza para reforzar el armado territorial

Mientras Bullrich continúa fortaleciendo su influencia a través de la gestión y del vínculo con sectores del PRO, Karina Milei mantiene bajo su órbita el sello partidario, la conformación de las listas y el armado territorial. Esa división de funciones convive con una disputa de fondo sobre quién conducirá el crecimiento de La Libertad Avanza una vez superado el ciclo de reformas económicas impulsadas por el Presidente.

Pese a esas diferencias, en Balcarce 50 aseguran que el objetivo inmediato continúa siendo preservar la unidad del oficialismo y garantizar que el debate interno no interfiera con la agenda parlamentaria. Por eso, la reunión de este jueves también servirá para transmitir un mensaje de cohesión a los legisladores y coordinar el trabajo político en los próximos meses.