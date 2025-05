Elecciones legislativas en CABA: por el momento, solo votó el 40%

Vale recordar que más de 2,5 millones de porteños están habilitados para votar este domingo en las elecciones que definirán la renovación de 30 bancas en la Legislatura porteña, que si bien es de corte local, la disputa entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) hizo que se nacionalice la elección.

Elecciones legislativas en CABA: pasado el mediodía votó el 20% de los electores

Este domingo amaneció sin lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y los vecinos de CABA concurrieron a las urnas desde temprano. El Instituto de Gestión Electoral (IGE) informó, pasado el mediodía, que votó el 20% del padrón electoral.

“La jornada electoral se está desarrollando con total normalidad. Pasado este mediodía han votado más del 20% de los electores del padrón electoral”, informó el director del IGE, Adrián González.

“El uso del sistema de Boleta Única Electrónica está funcionando con total normalidad”, apuntó González, en diálogo con la prensa. “El IGE ratifica su compromiso con la transparencia, legalidad y correcto desarrollo de la jornada”, cerró.

Inédito: Mirtha Legran no votará en las legislativas porteñas

El ícono indiscutido de la televisión argentina sorprendió al tomar la decisión de no presentarse a votar en las elecciones legislativas del domingo 18 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta es la primera vez que la conductora no acude a emitir su voto desde el retorno de la democracia en 1983, cuando tomó la decisión de votar en todas y cada una de las elecciones democráticas.

La información fue confirmada por Elvira, su histórica asistente personal, en diálogo con radio Splendid AM 990. La periodista La Criti fue quien comunicó la novedad al aire, destacando la inusual ausencia de Mirtha Legrand en un acto cívico al que siempre había asistido puntualmente. "Un último momento. Estaba hablando con Elvira, la asistente de Mirtha Legrand, para preguntarle a qué hora iba a votar, y me dijo que Mirtha no va a ir a votar", señaló sorprendiendo al resto de sus compañeros al aire.

Si bien no se especificaron los motivos por los cuales la conductora decidió no presentarse, cabe recordar que la ley electoral argentina exime del deber de votar a los ciudadanos mayores de 70 años. A pesar de contar con ese derecho desde hace varios años, Legrand había mantenido su compromiso cívico, acudiendo a las urnas en cada elección desde el retorno democrático. Sin embargo, en esta oportunidad, optó por no hacerlo y, claro, lo hizo sin dar explicaciones pese a su último apoyo público a Javier Milei.

La ausencia de Mirtha Legrand en los comicios ha generado sorpresa entre quienes destacan su trayectoria pública y su constante participación en la vida política del país. Por el momento, no se ha emitido un comunicado oficial al respecto, pero la noticia ya circula entre los medios y seguidores de la conductora.