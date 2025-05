Tras la derrota en su propio bastión, Mauricio Macri le propuso un insólito pacto a Javier Milei

Con los contundentes resultados de las elecciones porteñas que consumaron al PRO como tercera fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, el líder del partido amarillo se decidió finalmente a responder a las agresiones.

macri milei llorones

El mandatario libertario había calificado de "llorón" a Macri por la campaña sucia, con spots creados con Inteligencia Artificial, a la recurrió el gobierno de Milei.

En diálogo con TN, Macri "ensayó" una respuesta al último ataque de Milei: "Yo le diría... le hago una propuesta... Javier yo dejo de llorar por las maldades y perversiones de tu entorno si vos dejas de llorar por las cosas que dicen los periodistas y los economistas".

El nuevo golpe a Mauricio Macri

Tras emitir su voto en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el presidente Javier Milei cargó contra Mauricio Macri por sus quejas por la campaña sucia libertaria. "Macri está hecho un llorón, está muy de cristal”, lanzó Milei sin ambages ante los medios.

Y sentenció: "tratan de victimizarse porque saben que son una fuerza que se está extinguiendo".

El nuevo cruce entre macristas y libertarios surgió luego de que, a horas de las elecciones en la Ciudad, apareciera en las redes sociales un video generado con inteligencia artificial en el que supuestamente Macri anunciaba que Silvia Lospennato se bajaba de la contienda electoral y pedía el voto para Manuel Adorni para así "vencer al kirchnerismo".

Frente a esto, Macri, aseguró la campaña sucia "fue una locura" y aseguró que este tipo de estrategias deshonestas "rompen todas las reglas del juego". "No me vengan ahora que son unos twitteros ahí sueltos, cuando el hombre más poderoso según el presidente, Santiago Caputo, twittea unos videos. Esta excusa de que son unos twitteros, no va más", se lamentó.