Elecciones legislativas en CABA: qué candidatos llevaron facturas a las mesas de votación y quiénes no

Manuel Adorni, candidato de La Libertad Avanza (LLA), también llegó con el esperado paquete panadero, al igual que su compañera de espacio, la ministra Patricia Bullrich.

image.png

El que no llevó nada y sufrió el reclamo de la prensa fue Mauricio Macri, que sin sonrojarse, reconoció: "No traje nada. Me voy a ver la largada de la carrera. Vamos a ver a Colapinto, a ver cómo arranca”. Vale aclarar que la candidata Silvia Lospennato no pudo votar, porque no hizo el cambio de domicilio a la Ciudad de Buenos Aires.

La que se llevó todos los aplausos, no así los votos, fue Lula Levy, que acudió al centro de votación, con una docena de facturas y unos “brownies de mi mamá“.

Ante el reclamo de los periodistas que se quejaron porque "no les llegaba nada", la joven dirigente radical dijo: “Depende de las autoridades de mesa, que compartan".

A qué hora termina la veda en la Ciudad por las elecciones legislativas

En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 18 de mayo se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que como siempre hubo veda electoral.

Como ocurre en todas las elecciones, hubo una serie de actividades que quedan prohibidas. Algunas prohibiciones comenzaron en un momento más próximo a la apertura de la votación y otras se levantaron en el momento mismo en que cierra el horario para votar.

Según consta en el sitio Argentina.gob.ar, en la veda electoral se prohíbe realizar actos públicos de campaña, el proselitismo electoral incluidos los avisos publicitarios y el reparto de boletas y la apertura y funcionamiento de locales partidarios (medida vale también para los posteos en redes sociales y la actividad online destinada a promover el voto de un candidato en particular).

Además, se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo; la venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 0 del domingo; la portación de armas está prohibida durante la veda electoral y se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.