Federico Sturzenegger chicaneó a Victoria Donda por la denuncia de una empleada doméstica en su contra

La Resolución 5723/25 de @ARCA_informa, con firma de Juan Pazo, modifica el mecanismo para el pago de aportes para los Empleadores de Casas Particulares. Ahora, los más de 450.000 empleadores (más uno si se suma Victoria Donda) podrán hacerlo con débito automático. Fin. VLLC! — Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 15, 2025

"La resolución 5723/25 de @ARCA_informa, con firma de Juan Pazo, modifica el mecanismo para el pago de aportes para los Empleadores de Casas Particulares". Celebró el encargado de garantizar el despido de miles de trabajadores en el Estado.

Y luego lanzó: "Ahora, los más de 450.000 empleadores (más uno si se suma Victoria Donda) podrán hacerlo con débito automático. Fin. VLLC!".

Sturzenegger vino así a desenterrar un viejo escándalo que sacudió a la ex funcionaria kirchnerista cuando, a principio de 2021 Arminda Banda Oxa la denunció ante la justicia laboral por no haber blanqueado jamás el vínculo que las unía. Banda Oxa trabajó a lo largo de 10 años como empleada doméstica de la ex diputada.

Sin embargo a Sturzenegger la chicana no le salió gratis. Casi de inmediato muchos usuarios de X le recordaron también el caso de su ex compañero en el gobierno de Mauricio Macri, Jorge Triaca (h) que también quedó envuelto en un escándalo por tener a su empleada doméstica en la informalidad.

El caso de Triaca sumó además el agravante de que en ese momento se desempeñaba como ministro de Trabajo de la Nación, es decir, quien debía garantizar la lucha contra la informalidad laboral.

Otros, eligieron enrostrarle la contradicción entre su mensaje y la prédica de su jefe político, Javier Milei, quien trató en reiteradas oportunidades a los evasores fiscales de "héroes". En ese punto le advirtieron que Donda sería para el líder libertario una evasora heroína.