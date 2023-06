Gerardo Morales habló de la interna en JxC: qué dijo

“Se ha logrado que un sector que irracionalmente impedía la ampliación de Juntos por el Cambio esté obligado a acceder. En esto ha habido una actitud muy firme de Horacio para que desde el PRO se autorice algo que hace dos meses que venimos discutiendo, que es la incorporación de José Luis Espert”, comenzó Morales.

Y agregó con relación a Schiaretti: “Obviamente ha habido un planteo de Luis Juez, que es nuestro candidato a gobernador al que apoyamos en la provincia de Córdoba, que ha pedido que repensemos la situación y, más allá de las diferencias de visiones que tenemos, nosotros creemos que no va a impactar en la elección local, pero nos comprometimos a repensarlo".

“El debate no está cerrado – sostuvo Morales - Siempre vamos a privilegiar la unidad de Juntos por el Cambio. Obviamente hay gente de adentro y de afuera que, si puede romper Juntos por el Cambio, mejor, pero no les vamos a dar el gusto”.

gerardo morales

Sus declaraciones se dieron en diálogo con C5N al finalizar una rueda de prensa de la cual también participaron el secretario general del PRO, Eduardo Machiavelli; el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el referente de Encuentro Republicano Federal, Miguel Angel Pichetto y el recientemente incorporado José Luis Espert.

En cuanto a las declaraciones de la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien mencionó que el expresidente Mauricio Macri rompió el PRO con su liderazgo y mencionó que dentro del espacio hay un sector del centro y otro más extremista, Morales admitió: “Últimamente vengo compartiendo bastante con Lilita, tiene mucha razón en lo que dice”.

Sobre Bullrich, quien aseguró que en caso de ser presidente va a sacar cepo cambiario, Morales fue contundente: “No hay que mentirle a la gente, no se puede, es imposible. Ya lo hicimos cuando fuimos gobierno y lo tuvimos que volver a poner. Hay que tener mucho cuidado. Espert dijo que el costo del ajuste ya lo está pagando la gente, ¿y quieren más ajuste? Hay casi un 50% de pobres”.

Morales apuntó a la racionalidad y adelantó algunas “metas” del espacio: “Nosotros tenemos un plan que está bastante consensuado con equipos del PRO que comanda Horacio Rodríguez Larreta, nuestro equipo económico, el de la coalición del peronismo, que en los primeros meses vamos a poder eliminar algunas medidas del cepo y así, gradualmente, en el primer año podremos bajar la inflación al 2% mensual”.

“Hay que estabilizar la economía y poner en marcha grandes transformaciones” - mencionó: “La apertura al mundo es uno de los temas centrales”, dijo y ejemplificó: “Chile tiene más de 130 acuerdos de libre comercio y nosotros 30, nuestros productores y exportadores de Jujuy y Salta están yendo a empacar a Chile para poder entrar al mercado. El Mercosur se ha convertido en un bloque cerrado”.

Por último, sobre las declaraciones Macri, quien se mostró a favor de un posible balotaje con Javier Milei, Morales reflexionó: “Me parece que eso no es sano. No me gusta que un loco desquiciado como Milei tenga la posibilidad, ni siquiera remota, de llegar a ser presidente de los argentinos”.

Al referirse a las internas en el espacio político, concluyó: “Está caracterizando diferencias desde el plano ideológico y de posiciones sobre el nuevo gobierno hacia adentro de Juntos por el Cambio. Hay un rico debate y estoy muy contento de que se de ese debate porque nos tenemos que preparar para gobernar bien la República Argentina”.