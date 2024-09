Hasta Jonatan Viale lo dice: el mensaje del periodista a Javier Milei por las jubilaciones

Estas declaraciones despertaron el repudio de los internautas en redes sociales y de diferentes sectores del periodismo que no adhiere a las políticas libertarias. Lo llamativo fue que Jonatan Viale, fiel defensor del macrismo y de esta nueva era de La Libertad Avanza, también se manifestó en contra de lo dicho por el jefe de Estado.

En la pantalla de TN, el periodista sostuvo: "De ninguna manera se puede decir que las jubilaciones están volando. No. Porque aún pensándolo en dólares, con ese mismo criterio también las tarifas volaron, los alimentos volaron, el colectivo voló, el subte voló, el alquiler voló, la prepaga voló, la escuela privada voló... por lo tanto, no es justo decir que las jubilaciones volaron".

Y agregó: "Produce tristeza, produce desencanto, no va, produce enfado, produce bronca", en referencia a las declaraciones del primer mandatario.

Las palabras de Viale tienen lugar en un contexto tirante donde, mientras el discurso libertario apunta a que todo está mejor en el país, negando una realidad que se puede ver a toda luz, los jubilados salen en televisión diciendo que no llegan a fin de mes e, incluso, que no cenan, porque no les alcanza.

Al parecer, el periodista que ha sabido posicionarse a favor de las crueles políticas de Javier Milei comienza a bajarse de un discurso que es poco creíble e insólito por donde se lo mire.