Grave acusación de Marcela Pagano contra Martín Menem: "Me apretó enviándome sus simios"

En este sentido, indicó: "Yo soy la persona más leal al Presidente y, no sé, ¿tendrá algún problema Martín Menem con terminar sentado en esa Comisión y tener que declarar? Se dice que tiene una vinculación con el criptogate", sostuvo.

martin menem.jpg Foto: Mariano Fuchila.

"Martín Menem me aprieta a mí. Cuando termino internada, recibo un llamado de él, que quería venir a mi casa a toda costa, yo no tengo una relación personal con él. Era para que rompa el acta", reveló, sobre una situación que asegura fue muy incómoda.

Y agregó: "No le gustó nada que le dijera que no, me lo hizo saber de manera violenta, con presión, él me manda simios que no razonan: 'vos sabés que te vas a cruzar con un transatlántico, ¿no?', me decían. Eran pares míos, otros diputados, '¿sabés lo que te espera? ¿sabés con quién te estás metiendo?'. Lilia Lemoine es una de ellas", detalló.

Respecto de su designación, señaló: "A mí me propone Zago porque lo había hablado con Milei y había consenso con otros miembros el Gabinete", en referencia al deseo de Menem de que ella no ocupe la presidencia de la Comisión de Juicio Político.

"Menem está alentando la violencia y la libertad no es violencia, nosotros tenemos que dar el ejemplo, entonces no puedo entender cómo vas a alentar la prepotencia. Van cercionando la posibilidad de tener pensamientos críticos. Yo tengo que proteger a mi familia", aclaró.

"La manera en que se maneja Martin Menem es tan hostil, cierra micrófonos, cuando algo no le gusta apaga el micrófono... por eso llevé el megáfono", acusó. Y agregó: "Mi lucha no es por presidir, sino porque se respete la casa de la democracia, que es el Congreso".

