Ivan Schargrodsky reveló quién maneja la cuenta de X de Cristina Kirchner

En este marco, el periodista contó en Cenital que mantuvo recientemente un encuentro con la exmandataria, en el que aprovechó para consultarle por los posteos.

"Estuve hace poco con Cristina y de lo único que me permitieron esbozar una especie de 'off the record' es sobre esta preocupación nacional que tiene nuestro país, sobre si ella maneja o no su cuenta de Twitter", introdujo Schargrodsky.

Para develar el misterio, el conductor ratificó que "efectivamente maneja ella" sus propias cuentas oficiales de redes sociales. "Es lo único que puedo decir, es toda la data que podemos dar de la reunión con Cristina", completó.

cristina cuenta de x.mp4

Cristina Kirchner encabezará el sábado un Congreso Nacional Educativo en la UBA

Cristina Kirchner realizará una nueva aparición pública, en esta ocasión a llevarse a cabo el próximo sábado a las 13 en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Así lo anunció la propia expresidenta mediante redes sociales, señalando que “el sábado vamos a participar del Congreso Educativo Nacional ‘Imaginar y transformar’ que se realizará en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA”.

“Van a poder seguir la charla a través de mis redes sociales”, agregó Cristina a través de un posteo en X (ex Twitter), red social en la que suele realizar posteos destinados a criticar con dureza las políticas implementadas por Javier Milei.

La última de ellas, encabezada con el ya clásico “che Milei”, vinculada al discurso que el Presidente brindó en ExpoAgro, donde reivindicó las figuras de la ministra Patricia Bullrich y de su virtual candidato en la provincia de Buenos Aires, el inefable José Luis Espert.