Los temas que responderá Diego Santilli

En materia de infraestructura, el informe de la Jefatura de Gabinete responde a planteos sobre la situación de las rutas nacionales, las concesiones viales, los corredores logísticos y las obras con financiamiento nacional. Entre los puntos destacados figura el tramo de la Ruta 40 Sur entre San Juan y Mendoza, sobre el cual el Ejecutivo indicó que se encuentra en proceso de reanudación, aunque sujeto aún a definiciones administrativas y técnicas.

En este capítulo, el bloque Justicialista cuestionó la paralización de trabajos públicos y la caída en las transferencias discrecionales a las jurisdicciones, tales como los fondos no automáticos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Por su parte, la UCR reclamó por el mantenimiento vial y las condiciones de acceso de las pequeñas y medianas empresas al transporte ferroviario de cargas, en un apartado donde también se detalla el estado de la disolución y liquidación de los fondos fiduciarios iniciada en diciembre de 2023.

Otro de los núcleos centrales del documento oficial gira en torno a las pensiones por discapacidad, impulsado principalmente por requerimientos del Justicialismo. Las respuestas abordan las auditorías sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, las bajas registradas en las prestaciones, las deudas con los prestadores, la actualización de aranceles y el grado de cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En paralelo, el capítulo de energía y vivienda incluye precisiones sobre el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, el esquema de Zona Fría, la cobertura para usuarios electrodependientes, las deudas acumuladas con CAMMESA y el avance de obras hídricas y acueductos, junto con detalles sobre la liquidación del programa PROCREAR, el traspaso de proyectos habitacionales a las provincias, la regularización dominial y los certificados de vivienda familiar.

En el área de seguridad y justicia, el texto remitido por la Jefatura de Gabinete repasa las acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, la implementación del Código Procesal Penal Federal y la situación del sistema penitenciario —donde el Ejecutivo proyecta sumar 5.396 plazas durante 2027—, además de incluir informes sobre salud mental, consumos problemáticos, vacunación contra el dengue en el NOA y el funcionamiento del sistema de alertas de emergencia AlertAR.

Por último, el temario abarca consultas educativas sobre alfabetización, conectividad escolar, uso de celulares en las aulas y acoso estudiantil —con mención específica a la circulación de imágenes sexuales falsas de alumnos generadas con inteligencia artificial—, mientras que en el plano económico y diplomático detalla el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), datos de empleo y monotributo, la política del Banco Central (BCRA), acuerdos comerciales, vínculos con China y Asia, litigios internacionales y el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.