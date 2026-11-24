Los principales temas sobre los que Diego Santilli deberá responder en el Congreso
El su primer informe de gestión como Jefe de Gabinete, el informe reúne reclamos por obras y provincias, discapacidad, educación y consultas sobre el RIGI.
Este miércoles desde las 15 hs. el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará ante el Senado su primer informe de gestión desde que asumió el cargo y reunirá una agenda amplia de consultas y reclamos legislativos, a partir del documento elaborado por la Jefatura de Gabinete que abarca infraestructura, recursos provinciales, pensiones por discapacidad, subsidios, seguridad, educación, política exterior y promoción de inversiones.
En el documento, el Justicialismo concentra gran parte de sus preguntas en el impacto territorial de las medidas oficiales, los envíos de fondos a las provincias y las prestaciones sociales; la Unión Cívica Radical enfatiza en la infraestructura, el transporte y la administración pública; y el temario también incorpora consultas sobre regímenes de promoción de inversiones y herramientas productivas impulsados por el oficialismo.
Obra pública, provincias y fondos fiduciarios
Los planteos vinculados a infraestructura incluyen el estado de rutas nacionales, concesiones viales, corredores logísticos y obras con financiamiento nacional, entre ellas el tramo de la Ruta 40 Sur entre San Juan y Mendoza, sobre el que el Gobierno indicó que está en proceso de reanudación, pendiente de definiciones administrativas y técnicas.
El bloque Justicialista cuestionó la paralización de obras y la baja en las transferencias a las provincias como fondos no automáticos y Aportes del Tesoro Nacional, mientras que la UCR planteó demandas por el mantenimiento vial y el acceso de pequeñas y medianas empresas al transporte ferroviario de cargas, y el informe también aborda la disolución y liquidación de fondos fiduciarios iniciada en diciembre de 2023.
Discapacidad, subsidios energéticos y vivienda
Las consultas sobre discapacidad incluyen auditorías de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, bajas de prestaciones, deudas con prestadores, actualización de aranceles y el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en particular a partir de requerimientos del Justicialismo.
En energía y vivienda, el temario contempla el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, Zona Fría, usuarios electrodependientes, deudas de CAMMESA, obras hídricas y acueductos, además de la liquidación del programa PROCREAR, el traspaso de proyectos habitacionales a las provincias, la regularización dominial y los certificados de vivienda familiar.
Seguridad, educación y política exterior
En seguridad y justicia, el informe recorre el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, el sistema penitenciario, donde el Gobierno prevé sumar 5.396 plazas durante 2027 y la aplicación del Código Procesal Penal Federal, junto con ejes de salud mental, consumos problemáticos, vacunación contra el dengue en el NOA y el sistema de alertas de emergencia AlertAR.
En educación, figuran consultas sobre alfabetización, conectividad escolar, uso de celulares en las aulas y acoso estudiantil, incluida la circulación de imágenes sexuales falsas de alumnos creadas con inteligencia artificial, mientras que en materia económica y exterior se abordan el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), empleo, monotributo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), acuerdos comerciales, vínculos con China y Asia, demandas internacionales y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
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