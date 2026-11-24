En energía y vivienda, el temario contempla el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, Zona Fría, usuarios electrodependientes, deudas de CAMMESA, obras hídricas y acueductos, además de la liquidación del programa PROCREAR, el traspaso de proyectos habitacionales a las provincias, la regularización dominial y los certificados de vivienda familiar.

Seguridad, educación y política exterior

En seguridad y justicia, el informe recorre el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, el sistema penitenciario, donde el Gobierno prevé sumar 5.396 plazas durante 2027 y la aplicación del Código Procesal Penal Federal, junto con ejes de salud mental, consumos problemáticos, vacunación contra el dengue en el NOA y el sistema de alertas de emergencia AlertAR.

En educación, figuran consultas sobre alfabetización, conectividad escolar, uso de celulares en las aulas y acoso estudiantil, incluida la circulación de imágenes sexuales falsas de alumnos creadas con inteligencia artificial, mientras que en materia económica y exterior se abordan el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), empleo, monotributo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), acuerdos comerciales, vínculos con China y Asia, demandas internacionales y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.