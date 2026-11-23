Detrás de ese apartado se ubica el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello. La cartera concentra 234 preguntas, que representan el 18% del total, relacionadas con los haberes jubilatorios, los salarios, los programas de asistencia y las políticas laborales.

El área sanitaria también tendrá un lugar importante durante el intercambio parlamentario. El Ministerio de Salud acumula 148 consultas, el 11,5% del total. Los legisladores buscarán obtener información sobre el PAMI, los hospitales públicos, las prestaciones para personas con discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027 y el funcionamiento de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

A su vez, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Interior concentran el 7,6% de los planteos. El resto de las inquietudes corresponde a Seguridad, Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores y el Banco Central. En este último grupo aparecen preguntas sobre las reservas de oro, los créditos del Banco Nación y la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los temas políticos que también estarán sobre la mesa

El cuestionario no se limita a cuestiones administrativas o económicas. Los senadores también incorporaron asuntos que involucran directamente al oficialismo y sobre los que pretenden recibir explicaciones.

Entre ellos se encuentra la presencia y los desplazamientos en la Argentina del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro. Los legisladores quieren conocer cómo se llevaron adelante los controles migratorios y si existió algún tipo de intervención estatal para facilitar su traslado, con una eventual participación de Santiago Caputo o la utilización de recursos públicos.

Diego Santilli, jefe de Gabinete.

Otro de los puntos incluidos está relacionado con la renuncia de Manuel Adorni y los motivos que rodearon su salida del Gobierno.

La fecha elegida para la presentación fue consecuencia de un acuerdo entre los distintos espacios políticos del Senado. Previamente, el bloque Justicialista, liderado por José Mayans, había promovido un proyecto de resolución para reclamar la presencia de Santilli el 18 de noviembre, debido a que todavía no había concurrido al Congreso.

Sin embargo, las conversaciones impulsadas por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, permitieron destrabar la negociación y establecer la convocatoria para este miércoles.

La exposición del jefe de Gabinete se producirá, además, en un momento importante para la agenda legislativa del Ejecutivo. Un día después, el jueves, el Senado debatirá la reforma electoral, una de las iniciativas centrales del Gobierno. En las conversaciones con los gobernadores aliados para conseguir respaldo al proyecto, Santilli ocupa un lugar relevante.