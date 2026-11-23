Diego Santilli presentará su primer informe de gestión ante el Senado y contestará más de 1.200 consultas
Diego Santilli presentará este miércoles su primer informe de gestión ante el Senado, a casi cinco meses de asumir como jefe de Gabinete.
Diego Santilli tendrá este miércoles una jornada clave en el Congreso. Desde las 15, el jefe de Gabinete concurrirá al Senado de la Nación para responder las inquietudes de los legisladores y exponer el informe de gestión que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. La presentación estará acompañada por un amplio temario que incluye cuestiones económicas, sociales y políticas.
Se tratará de su primera intervención ante la Cámara alta desde que asumió como ministro coordinador, el pasado 30 de junio. Santilli ocupó ese lugar luego de la salida de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
En cuanto al contenido de su exposición, desde su equipo anticiparon que el funcionario buscará estructurar su discurso en torno al "orden". Además, intentará hacer un repaso de los tres años de administración de Javier Milei y contrastar los resultados del Gobierno con "la herencia recibida".
La preparación del encuentro incluyó la recopilación de 1.287 consultas, elaboradas sobre la base de 1.659 preguntas que fueron presentadas por doce bloques parlamentarios. Durante la sesión, Santilli estará acompañado por Gustavo Coria, vicejefe del Interior, e Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete. No se contempla, en cambio, la asistencia de Javier Milei ni de otros integrantes del Gabinete nacional, como ocurrió en abril durante la última presentación de Adorni en Diputados.
Cuáles son las áreas que concentran la mayor cantidad de preguntas
La economía será el principal eje de la jornada. Con 392 consultas, equivalentes al 46% del cuestionario, es el área que reúne más pedidos de explicaciones por parte de la oposición. Entre los asuntos incluidos aparecen la evolución de la actividad, las tarifas, el endeudamiento, los impuestos, las privatizaciones, la situación industrial y el estado de las obras públicas y las rutas nacionales.
Detrás de ese apartado se ubica el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello. La cartera concentra 234 preguntas, que representan el 18% del total, relacionadas con los haberes jubilatorios, los salarios, los programas de asistencia y las políticas laborales.
El área sanitaria también tendrá un lugar importante durante el intercambio parlamentario. El Ministerio de Salud acumula 148 consultas, el 11,5% del total. Los legisladores buscarán obtener información sobre el PAMI, los hospitales públicos, las prestaciones para personas con discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027 y el funcionamiento de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
A su vez, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Interior concentran el 7,6% de los planteos. El resto de las inquietudes corresponde a Seguridad, Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores y el Banco Central. En este último grupo aparecen preguntas sobre las reservas de oro, los créditos del Banco Nación y la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Los temas políticos que también estarán sobre la mesa
El cuestionario no se limita a cuestiones administrativas o económicas. Los senadores también incorporaron asuntos que involucran directamente al oficialismo y sobre los que pretenden recibir explicaciones.
Entre ellos se encuentra la presencia y los desplazamientos en la Argentina del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro. Los legisladores quieren conocer cómo se llevaron adelante los controles migratorios y si existió algún tipo de intervención estatal para facilitar su traslado, con una eventual participación de Santiago Caputo o la utilización de recursos públicos.
Otro de los puntos incluidos está relacionado con la renuncia de Manuel Adorni y los motivos que rodearon su salida del Gobierno.
La fecha elegida para la presentación fue consecuencia de un acuerdo entre los distintos espacios políticos del Senado. Previamente, el bloque Justicialista, liderado por José Mayans, había promovido un proyecto de resolución para reclamar la presencia de Santilli el 18 de noviembre, debido a que todavía no había concurrido al Congreso.
Sin embargo, las conversaciones impulsadas por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, permitieron destrabar la negociación y establecer la convocatoria para este miércoles.
La exposición del jefe de Gabinete se producirá, además, en un momento importante para la agenda legislativa del Ejecutivo. Un día después, el jueves, el Senado debatirá la reforma electoral, una de las iniciativas centrales del Gobierno. En las conversaciones con los gobernadores aliados para conseguir respaldo al proyecto, Santilli ocupa un lugar relevante.
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