Asimismo, la legisladora también confirmó su intención de competir en las elecciones nacionales de 2027, denunció haber sido víctima de violencia política de género y sostuvo que su renuncia a la banca en el Senado fue producto de una coacción.

“Mi mandato como diputada nacional vence en diciembre de 2027. Es mi intención presentarme como candidata en las próximas elecciones”, afirmó en la presentación ante la Justicia federal con competencia electoral.

Lorena Villaverde y Karina Milei

Villaverde pretende que la Justicia declare que los hechos invocados en las impugnaciones contra su diploma de senadora electa en 2025 no constituyen un fundamento constitucionalmente válido para impedir, suspender o demorar su incorporación al Congreso si vuelve a ser elegida.

Con apoyo en los fallos de la Corte Suprema en los casos “Bussi” y “Patti”, la demanda sostiene que el artículo 64 de la Constitución habilita a las cámaras a controlar la validez formal de los diplomas emitidos por la autoridad electoral y los requisitos objetivos de elegibilidad, pero reserva al electorado la valoración de la idoneidad moral de los candidatos.

Aunque la acción judicial tiene carácter preventivo, uno de los aspectos más relevantes del escrito es que la diputada anticipó que podría iniciar otro proceso para cuestionar la validez de su renuncia y reclamar la restitución de la banca que actualmente ocupa Enzo Fullone.

El embargo a Lorena Villaverde

En septiembre pasado la justicia de Río Negro trabó un embargo de casi 30 mil dólares a la diputada libertaria en el marco de una causa en que se la investiga por una presunta estafa inmobiliaria. Así lo dispuso el juez Cristian Tau Anzoátegui a cargo de la Unidad Jurisdiccional N°5 de la III Circunscripción Judicial en la causa que le inició un vecino de la ciudad de Bariloche por incumplimientos en el desarrollo inmobiliario Tajamar, ubicado en la villa balnearia de Las Grutas.

El conflicto se originó luego de que Villaverde no cumpliera con la entrega de un lote adquirido en ese complejo costero. Al tratarse de una medida cautelar en el fuero civil, la disposición posee un carácter estrictamente preventivo destinado a resguardar un eventual resultado del juicio.

Este fallo suma un nuevo capítulo al frente judicial que afronta la diputada libertaria por la venta de terrenos en Las Grutas. Los reclamos en su contra incluyen demandas civiles y denuncias penales. Son varios los compradores que las denunciaron por dificultades relacionadas con la escrituración, la entrega de los lotes y la provisión de infraestructura básica.

Villaverde ya había sido objeto de otras medidas judiciales de similar tenor. En diciembre de 2025, el juez civil de Bariloche Santiago Morán dispuso el embargo de su dieta parlamentaria y aguinaldo por un monto aproximado de 40,5 millones de pesos. En tanto, en marzo de 2026 se conoció otro embargo preventivo que superaba los 31 millones de pesos, además de otros dictados en 2025 cercanos a los 50 millones de pesos. En la mayoría de estos casos, la Justicia ordenó de manera cautelar el bloqueo de los fondos bancarios de la legisladora.

A fines de 2025 su desembarco en el Senado de la Nación quedó bloqueada tras una impugnación de la oposición, que cuestionó su idoneidad moral y ética a partir de sus antecedentes judiciales en los Estados Unidos, donde quedó envuelta en una causa por narcotráfico y de su vínculo con Claudio Ciccarelli, primo del empresario Federico "Fred" Machado, hoy condenado y preso en los Estados Unidos por lavado de dinero. En la misma trama que había alcanzado semanas antes al entonces candidato José Luis Espert.