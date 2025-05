Javier Milei acelera en su ajuste al Hospital Garrahan y asegura que "está lleno de ñoquis"

milei ñoquis

"Los K inventaron ñoquis y te acusan de insensible por desarticularlos”, denunció y siguió con su diatriba: "la situación la han politizado. ¿Estamos de acuerdo que es un tema delicado? Estamos de acuerdo también que los recursos son escasos, a pesar de que se les ha girado una cantidad récord de recursos y mucho más que el comparativo. Ahora ¿usted está de acuerdo con que haya ñoquis que le filtre los recursos a gente que no trabaja? Empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo".

Y luego buscó victimizarse: "Esta es la trampa que han generado los psicópatas de los kirchneristas: inventan curros en torno a lugares sensibles y cuando uno va y desactiva a usted lo tratan de insensible”.

“No hay que dejarse psicopatear por los mentirosos", siguió.

Desmintieron a Javier Milei

Los trabajadores del Garrahan desmintieron al gobierno de Javier Milei que aseguró que el hospital estaba lleno de ñoquis y que los "administrativos" duplicaban a los médicos.

“El personal asistencial es el 70%. No solo médicos, hay enfermeras, bioquímicos, farmacéuticos y muchos trabajos necesarios, como la esterilización”, sostuvo Alejandro Lipcovich, trabajador del hospital y secretario general de la Junta Interna de ATE. En la Casa Rosada.

La trampa del gobierno libertario fue hacer pasar por supuestos "administrativos" a centenares de enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos, camilleros que son clave para el funcionamiento del Hospital aunque no sean médicos y que intentaron hacerlos pasar por supuestos ñoquis que engrosaron las filas de los administrativos.

En ese sentido Lipcovich aseguró a Infobae que los casi 560 médicos que figuran en el plantel asistencial representan solo una parte del total real. “En lo que está descripto como 'Conducción' tenés el jefe de una sala, el coordinador de un servicio. Eso figura en conducción, pero son en su mayoría médicos”, explicó.

Advirtió además que hay unos 700 residentes y becarios, en su mayoría profesionales médicos, que no fueron contabilizados como tales por la Casa Rosada.

Sigue el paro

Los médicos del Hospital Garrahan ratificaron este viernes el paro por tiempo indeterminado para exigir la recomposición de sus salarios y la mejora de las condiciones laborales, en el marco del brutal ajuste aplicado por el gobierno de Milei desde el inicio de su mandato.

Ayer, los funcionarios del Gobierno recibieron a residentes del mayor hospital pediátrico pero no realizaron ningún ofrecimiento de mejora salarial, por lo que se convocó a una nueva asamblea de residentes y profesionales del Garrahan para el próximo martes 3 de junio.

Hay paro en el Hospital Garrahan

La gravedad del desplome salarial que sufrieron los trabajadores del Garrahan desde la asunción de La Libertad Avanza es elocuente. “La pérdida del poder adquisitivo fue brutal, estimamos una caída de entre el 40 y el 60 por ciento en el último año”, explicó a Página/12 una médica pediátrica de planta permanente del hospital.

“Hemos tenido incrementos salariales muy bajos, de 1 a 3 por ciento por aumento, y que encima se reflejan únicamente en la parte remunerativa del recibo de sueldo, que son muy pocos ítems de nuestro recibo, porque la mayoría suman por los aumentos no remunerativos, el plus de especialista o las guardias, que no se ven implicados en el aumento negociado en paritarias”, agregó.

Según consignó hoy Ámbito, la idea del Ejecutivo es otorgar una "mejora salarial" cuyos fondos salgan del actual presupuesto que maneja la institución. Al tratarse de un organismo descentralizado, no sería necesario que se autorice dicho gasto.

La reunión del jueves fue con Roberto Olivieri Pinto, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, e inició pasadas las 14 horas. Tras casi una hora, el funcionario libertario no presentó ninguna propuesta de incremento salarial y pidió que se levanten las medidas de fuerza como condición para hacer un ofrecimiento. Apenas deslizó la posibilidad de un aumento de apenas 200 mil pesos con fondos propios del Garrahan, es decir ajustando otro sector del hospital. Los residentes no aceptaron la propuesta y definieron continuar con las medidas de fuerza.