Habló el primer ministro de las Islas Annobón: "Guinea Ecuatorial nos está matando"

En ese sentido Cartagena Lagar aseguró que: “Estamos buscando reconocimiento porque necesitamos ser libres “ .“Yo estoy buscando ayudar Annobón para que sea un pueblo autónomo y con libre determinación por eso pido la ayuda de las organizaciones internacionales”, agregó.

Primer Ministro de Annobón

“La situación de Annobón es dramática. Estamos soportando un asedio militar de Obiang y de su clan de militares que no tienen escrúpulos, que someten a la población a la miseria absoluta. No hay agua potable, no hay sanidad, no hay luz, no hay colegio para los niños, y los militares se dedican al abuso infantil como métodos de humillación a la población. Estamos viviendo una situación humanitaria increíble", expuso.

El primer ministro explicó por qué están pidiendo ayuda de Argentina, sobre todo, porque existe “una historia común con nosotros”. ”Hemos pertenecido al Virreinato del Río de la Plata, somos un pueblo africano, pero hablamos español. Buscamos países que hemos tenido un lazo histórico, tenemos seguidores y un asesor argentino", reconstruyó.

España es uno de esos países donde la solicitud de ayuda tuvo algún eco. Desde el partido “Podemos” presentaron un proyecto legislativo para apoyar el reclamo por la cuestión humanitaria y, elevar una nota para que se incorpore su estatus de descolonización ante las Naciones Unidades.

Según la página de “Ambô Legadu”, el movimiento político que integra Cartagena Lagar, esta agrupación convocó a una serie de “asambleas generales del Pueblo Annobonés” desde 2021 para tratar la cuestión de la soberanía. El grupo solicitó a las autoridades de Guinea Ecuatorial la autodeterminación del pueblo de Annobón, un reclamo que fue ignorado.

El 8 de julio de 2022, una nueva asamblea declaró la independencia de manera unilateral, si bien hasta la fecha carece de reconocimiento formal de ningún otro estado nacional en el concierto de las naciones. Apenas pudo lograr su incorporación en 2024 como miembro de la UNPO, la “Organización de Naciones y Pueblos No Representados”, un organismo dependiente de la ONU.

Según Cartagena Lagar, la mayoría de los habitantes de la isla, “cerca de 20.000 personas”, partieron hacia el exilio por la carestía y la situación humanitaria, y solo quedarían 2 mil habitantes. Según el censo del Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE), de 2016, la población superaba las 5.000 personas.

“Se está sobreviviendo solo con los tubérculos y la pesca artesanal. Esto no es suficiente, como la población está diezmada y los militares están abusando de las niñas, se ven obligados a viajar", consideró. Y remató: “Es un terrorismo y genocidio absoluto contra nuestro pueblo”.