Axel Kicillof lanzó el "Movimiento Derecho al Futuro" y apuntó contra Javier Milei

Por otro lado, Axel destacó el trabajo que viene haciendo junto a su equipo en el último año. "La provincia de Buenos Aires no paró ninguna obra, hasta donde podemos y cómo podemos, con los intendentes, organizaciones, vecinos, podemos terminar lo que nos dejan parado”, comentó.

“Milei le saca los remedios a los jubilados, en la provincia hay Remedios Bonaerenses, todos de producción estatal. 76 nuevos remedios gratuitos para todos los oncológicos, Milei nos saca el fondo de seguridad: 750 mil millones de pesos, ilegalmente", agregó luego.

"Nos encuentra a nosotros con presupuesto propio encarando 21 obras en las universidades nacionales que tienen sede en la provincia. No vamos a dejar que nuestros pibes vean como les destruyen su futuros, sus sueños. Abrimos en más de 60 municipios centros universitarios para que en el interior de la provincia se pueda estudiar también. Vamos a abrir más universidades", siguió diciendo Kicillof.

"Milei le declaró la guerra a la industria nacional, al chacarero y al pequeño productor. Le declaró la guerra al profesional, a las pymes. Milei le declaró la guerra al pueblo que labura y lo hizo en un momento en el que en todo el mundo protegen sus industrias. Estaría bueno que en vez de andar lamiéndole la bota a (Donald) Trump, escuchara lo que dice. Nosotros tenemos que hacer grande a la Argentina con su industria, con su ciencia y su cultura", agregó el mandatario provincial.

Además, Axel Kicillof también cuestionó los recortes y ajustes que está llevando adelante el gobierno libertario. "La motosierra no era para la casta. El 81% del recorte fue para los jubilados, para la obra pública, en las tarifas, en las universidades, en la cultura y para las provincias. La motosierra era para el pueblo, para la gente. La casta festeja, brinda y aplaude a Milei, mientras el pueblo sufre", señaló.

"Este modelo solo cierra con deuda: lo vimos suplicar un nuevo préstamo del FMI. Nunca el FMI trajo buenas noticias a la Argentina. En su momento fue Braden o Perón; hoy es FMI o pueblo. Lo único que anda en este modelo es la especulación financiera. Ahí va lo que le falta al jubilado, al laburante. No es un problema de ajuste para todos. Es mentira que no hay plata: para la timba financiera siempre hay plata. No es ajuste, es transferencia. Le sacan al pueblo para darles a las corporaciones. Es dependencia y es saqueo", sentenció el gobernador.