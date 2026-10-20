Javier Milei calificó de "zurdo ladrón" a Lula y deslizó que podría haber fraude en el balotaje en Brasil

Se trata de la tercera visita de Milei a España en lo que va de este año y la séptima desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023.

Lula da Silva vs. Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil.

Balotaje en Brasil

El presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato opositor Flávio Bolsonaro se medirán este domingo en el balotaje para definir quién estará al frente del Ejecutivo brasileño a partir del próximo 1° de enero de 2027.

En la segunda vuelta se aplica el mismo método de voto electrónico que en las elecciones generales, con la diferencia de que la votación se circunscribe a solo dos fórmulas. El sistema nunca estuvo objetado antes de fraude tal como sugirió Milei.

En las elecciones presidenciales se utiliza la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.