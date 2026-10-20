Javier Milei calificó de "zurdo ladrón" a Lula y deslizó que podría haber fraude en el balotaje en Brasil
El presidente Javier Milei se metió de lleno en la campaña electoral en Brasil y volvió a dar rienda suelta en redes sociales a toda su violencia contenida.
El presidente Javier Milei sigue tensando la relación con Brasil, el principal socio comercial de la Argentina, y se metió de lleno una vez más en el proceso electoral en el gigante latinoamericano con un nuevo exabrupto contra Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario libertario dio rienda suelta en redes sociales a toda su violencia contenida y calificó a Lula de "zurdo ladrón" y hasta deslizó que su par brasileño podría incurrir en el fraude para, en su intento por lograr la reelección, imponerse en el balotaje presidencial que se celebrará este domingo.
Milei cargó contra Lula por un recorte de una entrevista que brindó en las últimas horas en el marco de su campaña por la reelección.
"LOS PROGRES MACHIRULOS... Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes... Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón. VLLC!", disparó completamente sacado Milei en su cuenta en X.
Milei, quien se encuentra de viaje a España para apoyar la candidatura de la ultraderchista Vox, apoya abiertamente en Brasil al candidato Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario hoy condenado por liderar un fallido golpe de Estado contra Lula.
Milei partió anoche rumbo a España acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier para participar de diferentes actividades en la capital española.
Se trata de la tercera visita de Milei a España en lo que va de este año y la séptima desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023.
Balotaje en Brasil
El presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato opositor Flávio Bolsonaro se medirán este domingo en el balotaje para definir quién estará al frente del Ejecutivo brasileño a partir del próximo 1° de enero de 2027.
En la segunda vuelta se aplica el mismo método de voto electrónico que en las elecciones generales, con la diferencia de que la votación se circunscribe a solo dos fórmulas. El sistema nunca estuvo objetado antes de fraude tal como sugirió Milei.
En las elecciones presidenciales se utiliza la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.
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