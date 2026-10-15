Javier Milei de campaña electoral en EEUU: "Vamos a ratificar este rumbo en las urnas"
En su última jornada en los Estados Unidos, el Presidente brindó un discurso ante la Cámara de Comercio en Washington, donde casi todas sus palabras se relacionaron con la elección del año próximo.
En su discurso ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en Washington, Javier Milei volvió a ratificar y destacar el plan económico y social que lleva adelante y vaticinó su triunfo en las elecciones del año próximo y, por ende, su reelección.
“Tenemos confianza de que vamos a ratificar este rumbo el año que viene en las urnas y Argentina volverá a transitar el camino de la grandeza”, señaló el Presidente ya decididamente en campaña y en su último día en los Estados Unidos, donde brindó discursos y recibió premios de instituciones privadas vinculadas a la derecha.
En ese sentido, explicó que las dificultades que atraviesa su modelo se deben a que “la Argentina todavía está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina”, pero ratificó que “los argentinos van a decidir en octubre del año que viene por continuar con este cambio, porque el 70% de los argentinos han decidido que no quiere volver atrás".
Calificó como "benefactores sociales" a los empresarios al tiempo que negó problemas con el desempleo, como marcan todos los indicadores oficiales y extraoficiales, alegando un cambio en "la composición del empleo" y respaldando el proceso "antidesregulatorio" que se mantendrá en nuestro país para la Inteligencia Artificial (IA).
Los “resultados” de la gestión anarcocapitalista
En el mismo orden, Javier Milei sostuvo que "los argentinos toman decisiones transitorias, pero una vez puestos frente a la realidad no tengo dudas de que van a elegir el camino del progreso. Las sociedades no se suicidan”.
“Con los resultados que estamos mostrando, tengo la plena confianza de que el año que viene vamos a poder validar en las urnas este modelo", insistió, al tiempo que destacó el ajuste fiscal de 15 puntos del PBI en seis meses, según sus siempre particulares cálculos. También según sus cálculos, dijo que el riesgo país está bajando cuando, en realidad, ocurre todo lo contrario, rozando este jueves los 640 puntos básicos.
Tras señalar como logro la reducción de la inflación, dijo que “lo hicimos respetando las ideas de la libertad, respetando los derechos de propiedad, sin expropiar a nadie, y eso hoy se traduce en una inflación que viaja al 30% en minoristas y 20% en mayorista. Es decir, estamos logrando domar la inflación", reiteró en alusión a un reciente posteo suyo en redes sociales, cuando el Indec informó el IPC correspondiente a septiembre último.
"En 30 meses estamos reparando los daños de 100 años y eso sí entra en la categoría de un milagro", subrayó, agregando que no solo gestiona y "gana elecciones" sino que se dedica a "pelear por las ideas de la libertad", que "son las que traen el progreso".
Además, el mandatario subrayó su alineamiento con Donald Trump y los Estados Unidos: "Nos estamos preparando para hacer grandes nuevamente y nos estamos integrando en las cadenas de valor con Estados Unidos para crecer de la mano del país más importante del mundo y llevar la gloria de América a todo el mundo", concluyó.
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