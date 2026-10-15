Javier Milei de campaña electoral en EEUU: "Vamos a ratificar este rumbo en las urnas"

Javier Milei en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

“Con los resultados que estamos mostrando, tengo la plena confianza de que el año que viene vamos a poder validar en las urnas este modelo", insistió, al tiempo que destacó el ajuste fiscal de 15 puntos del PBI en seis meses, según sus siempre particulares cálculos. También según sus cálculos, dijo que el riesgo país está bajando cuando, en realidad, ocurre todo lo contrario, rozando este jueves los 640 puntos básicos.

Tras señalar como logro la reducción de la inflación, dijo que “lo hicimos respetando las ideas de la libertad, respetando los derechos de propiedad, sin expropiar a nadie, y eso hoy se traduce en una inflación que viaja al 30% en minoristas y 20% en mayorista. Es decir, estamos logrando domar la inflación", reiteró en alusión a un reciente posteo suyo en redes sociales, cuando el Indec informó el IPC correspondiente a septiembre último.

"En 30 meses estamos reparando los daños de 100 años y eso sí entra en la categoría de un milagro", subrayó, agregando que no solo gestiona y "gana elecciones" sino que se dedica a "pelear por las ideas de la libertad", que "son las que traen el progreso".

Además, el mandatario subrayó su alineamiento con Donald Trump y los Estados Unidos: "Nos estamos preparando para hacer grandes nuevamente y nos estamos integrando en las cadenas de valor con Estados Unidos para crecer de la mano del país más importante del mundo y llevar la gloria de América a todo el mundo", concluyó.