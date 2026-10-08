Javier Milei aseguró en que el riesgo país está "debajo de los 100 puntos" el día en que tocó los 640
El Presidente esbozó un peculiar argumento para explicar el dato adverso de la economía argentina.
El riesgo país saltó este jueves a 640 puntos básicos, lo que representa una suba del 4,7% frente al cierre de la jornada previa.
El indicador elaborado por el banco JP Morgan tocó así su nivel más alto desde el pasado 2 de octubre, quebrando una racha de varias ruedas en las que se había mantenido por debajo del piso de los 600 puntos.
Ante esta escalada, el presidente -Javier Milei- aseguró en la Cámara de Comercio de Estados Unidos que, si se evalúa exclusivamente la gestión de su administración, el riesgo país real se ubica "debajo de los 100 puntos".
El peculiar argumento de Javier Milei para explicar el salto del riesgo país
Milei argumentó su dato en que la cifra oficial de 640 puntos que observa el mercado financiero internacional se debe a que la Argentina todavía está "transitando el fin del viejo modelo" económico.
El Riesgo País sigue subiendo y alcanzó su número más alto en casi un año
Alrededor de dos semanas atrás el riesgo país que elabora para la Argentina la banca JP Morgan trepó hasta los 655 puntos básicos para ubicarse en su punto más alto en los últimos once meses. El anterior nivel más alto había sido alcanzado en marzo, cuando llegaba a 637 puntos.
Una parte de la explicación puede a encontrarse en la volatilidad internacional del precio del petróleo o la suba de las tasas largas en los Estados Unidos, después del reciente cambio de postura de la Reserva Federal (Fed), lo que elevó el costo de financiamiento para los mercados emergentes.
En aquel momento, Milei sostuvo que el salto del riesgo país se debe a la “coyuntura internacional” pero, en caso de ser reelecto el año próximo, ese índice “se desplomará”.
Para Luis Caputo, en tanto, el riesgo país sube sin parar como respuesta al "temor a volver al infierno" que existe en la previa a las elecciones de 2027 y la eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof, a quien calificó como "el anticristo".
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