Javier Milei aseguró en que el riesgo país está "debajo de los 100 puntos" el día en que tocó los 640

Una parte de la explicación puede a encontrarse en la volatilidad internacional del precio del petróleo o la suba de las tasas largas en los Estados Unidos, después del reciente cambio de postura de la Reserva Federal (Fed), lo que elevó el costo de financiamiento para los mercados emergentes.

En aquel momento, Milei sostuvo que el salto del riesgo país se debe a la “coyuntura internacional” pero, en caso de ser reelecto el año próximo, ese índice “se desplomará”.

Para Luis Caputo, en tanto, el riesgo país sube sin parar como respuesta al "temor a volver al infierno" que existe en la previa a las elecciones de 2027 y la eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof, a quien calificó como "el anticristo".