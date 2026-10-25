Javier Milei compartió una nota sobre el apoyo de Israel por Malvinas, pero fue desmentida por la Embajada

Pese a la estrecha relación entre el mandatario argentino y Benjamin Netanyahu, Israel nunca expresó un respaldo oficial al reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. A esto se suma que la empresa Navitas Petroleum participa junto a la británica Rockhopper Exploration en un proyecto de explotación petrolera en aguas del archipiélago.

Qué es Sea Lion, el proyecto mencionado por Milei que busca extraer petróleo de las Islas Malvinas

Javier Milei reafirmó que las Islas Malvinas volverán a ser argentinas: "Tarde o temprano"

El presidente Javier Milei volvió a colocar la causa Malvinas en el centro de la escena al sostener esta noche que "tarde o temprano volverán a ser argentinas", durante un discurso en la Fundación Faro frente a ministros, funcionarios de su gabinete y empresarios de distintos sectores.

El mandatario fundamentó su postura en "la historia, el derecho, la geografía, porque ganamos relevancia en economía y porque Gran Bretaña se está cayendo a pedazos, como consecuencia de su problema fiscal, los impuestos y la invasión de los inmigrantes".

Además, remarcó que "ya iniciamos el camino para que las islas vuelvan a su legítimo dueño" y por ese motivo consideró que "tarde o temprano las Malvinas volverán a ser argentinas".

Milei volvió a hablar sobre las Malvinas

En ese sentido, subrayó que "los ingleses están incómodos" ante el reclamo del gobierno argentino, que incluye un arbitraje internacional y la aplicación de sanciones para las empresas que participen de la búsqueda y extracción de petróleo en las inmediaciones del archipiélago.

De hecho, el Tribunal del Mar (ITLOS por su sigla en inglés) convocó a dos audiencias para el 10 y 11 de noviembre por la presentación del gobierno argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las islas.

El Presidente insistió así en una postura que ya había expresado en otras oportunidades y que volvió a instalar el tema en la agenda pública durante el encuentro con empresarios y funcionarios.