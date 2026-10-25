Javier Milei compartió una nota sobre el apoyo de Israel por Malvinas, pero fue desmentida por la Embajada
The Telegraph atribuyó a Benjamín Netanyahu una orden para respaldar las negociaciones sobre el archipiélago, pero la embajada israelí lo negó.
Javier Milei compartió en sus redes sociales una publicación del diario británico The Telegraph que atribuía al primer ministro Benjamin Netanyahu una supuesta orden para modificar la posición diplomática de Israel y respaldar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Sin embargo, la Embajada israelí en Londres desmintió la información y aseguró que no existe ninguna instrucción oficial en ese sentido.
El artículo difundido por el Presidente argentino en su cuenta de X afirmaba que Benjamin Netanyahu había instruido a sus diplomáticos para respaldar el reclamo argentino de iniciar conversaciones directas con Londres sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
Asimismo, la publicación atribuía ese presunto cambio de postura al deterioro de los vínculos entre Israel y el Reino Unido tras las sanciones impulsadas por el gobierno británico contra asentamientos israelíes en Cisjordania.
Israel desmintió la supuesta orden de Benjamín Netanyahu sobre Malvinas
Tras la difusión de la información, Alex Gandler, portavoz de la Embajada de Israel en el Reino Unido, rechazó categóricamente la versión publicada por The Telegraph.
"Niego categóricamente esta acusación. No existe tal directiva", afirmó el funcionario Gandler, a través de una publicación en la red social X.
Pese a la estrecha relación entre el mandatario argentino y Benjamin Netanyahu, Israel nunca expresó un respaldo oficial al reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. A esto se suma que la empresa Navitas Petroleum participa junto a la británica Rockhopper Exploration en un proyecto de explotación petrolera en aguas del archipiélago.
Javier Milei reafirmó que las Islas Malvinas volverán a ser argentinas: "Tarde o temprano"
El presidente Javier Milei volvió a colocar la causa Malvinas en el centro de la escena al sostener esta noche que "tarde o temprano volverán a ser argentinas", durante un discurso en la Fundación Faro frente a ministros, funcionarios de su gabinete y empresarios de distintos sectores.
El mandatario fundamentó su postura en "la historia, el derecho, la geografía, porque ganamos relevancia en economía y porque Gran Bretaña se está cayendo a pedazos, como consecuencia de su problema fiscal, los impuestos y la invasión de los inmigrantes".
Además, remarcó que "ya iniciamos el camino para que las islas vuelvan a su legítimo dueño" y por ese motivo consideró que "tarde o temprano las Malvinas volverán a ser argentinas".
En ese sentido, subrayó que "los ingleses están incómodos" ante el reclamo del gobierno argentino, que incluye un arbitraje internacional y la aplicación de sanciones para las empresas que participen de la búsqueda y extracción de petróleo en las inmediaciones del archipiélago.
De hecho, el Tribunal del Mar (ITLOS por su sigla en inglés) convocó a dos audiencias para el 10 y 11 de noviembre por la presentación del gobierno argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las islas.
El Presidente insistió así en una postura que ya había expresado en otras oportunidades y que volvió a instalar el tema en la agenda pública durante el encuentro con empresarios y funcionarios.
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