Javier Milei en la Fundación Faro sobre el caso $LIBRA: "Intentaron un golpe de Estado..."

Y volvió a insultar "a los periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrígues, Natalia Volosin, Luis Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema".

Dijo además que “vamos a sacar a la Argentina de este pozo y eso implica ir contra el status quo, y lo voy a hacer”, señalando que “en enero de 2024, cuando dije en Davos que occidente estaba en peligro, me dijeron barbaridades... Me encantaría saber qué piensan ahora”, expresó al referirse a los problemas de natalidad que, según su visión, afectan a Europa, que sufriría una “invasión” de inmigrantes no occidentales, según su visión.

Milei cargó contra la “agenda asesina del aborto” y el “infame Estado de bienestar” y, otra vez, contra el “corrupto ladrón” de Pedro Sánchez, jefe del gobierno de España. “Europa está en peligro, pero la buena noticia es que América irá en rescate de occidente”, aseveró.

NOTA EN DESARROLLO