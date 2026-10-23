Javier Milei en la Fundación Faro sobre el caso $LIBRA: "Intentaron un golpe de Estado..."
El mandatario es el principal orador en el Yacht Club de Puerto Madero ante funcionarios y el núcleo más duro del anarcocapitalismo argentino.
En el Yacht Club de Puerto Madero y ante un auditorio que incluye a funcionarios nacionales y el núcleo duro anarcocapitalista, Javier Milei encabeza la cena anual de la Fundación Faro, el think tank dirigido por Agustín Laje, el reconocido activista contra toda forma de progresismo, la justicia social, el feminismo y el derecho al aborto.
Para comenzar, el Presidente hizo referencia a su sobreseimiento en la causa por la criptoestafa $Libra: "Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor”, reclamó.
En ese sentido, dijo que “la Justicia volvió a poner las cosas en su lugar. Intentaron un golpe de Estado y no pudieron porque somos honestos, porque estamos limpios”, enfatizó el mandatario.
“Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y una justicia que no se dejó arrastrar por circo de los de siempre”, manifestó el Presidente. “Esta causa fue utilizada políticamente por sectores políticos”, agregó.
“Quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron”, insistió, pasando directamente a la amenaza: “Que sepan muy bien que los hijos de puta en Argentina no van a tener piedad”, arrancando algunos aplausos de los presentes.
Y volvió a insultar "a los periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrígues, Natalia Volosin, Luis Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema".
Dijo además que “vamos a sacar a la Argentina de este pozo y eso implica ir contra el status quo, y lo voy a hacer”, señalando que “en enero de 2024, cuando dije en Davos que occidente estaba en peligro, me dijeron barbaridades... Me encantaría saber qué piensan ahora”, expresó al referirse a los problemas de natalidad que, según su visión, afectan a Europa, que sufriría una “invasión” de inmigrantes no occidentales, según su visión.
Milei cargó contra la “agenda asesina del aborto” y el “infame Estado de bienestar” y, otra vez, contra el “corrupto ladrón” de Pedro Sánchez, jefe del gobierno de España. “Europa está en peligro, pero la buena noticia es que América irá en rescate de occidente”, aseveró.
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