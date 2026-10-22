"Javier Milei me avergüenza": Nancy Pazos fue ovacionada en los Martín Fierro por su duro discurso

"Milei llegó como el emergente de algo genuino, la gente votó en él a alguien que le creía y hoy nos representa de la peor manera dentro y fuera del país", afirmó Pazos, antes de hacer una salvedad sobre las variables económicas: "Le agradezco, sí, obviamente, que haya frenado bastante la inflación. Ahora, como él mismo dice, la sábana es corta: le destapa los pies a los que menos tienen y se la tapa a la cabeza a los más ricos. Eso es el gobierno de Milei y a nosotros nos representa de esta manera, coartando la libertad de prensa".

Nancy Pazos hizo un llamado al compromiso periodístico

Para cerrar su descargo en la gran fiesta de la radiofonía, la conductora resaltó la responsabilidad del periodismo en el escenario social actual.

"Me dieron el premio a un programa de información general y el 80% del tiempo nosotros hablamos de esto, de la política, de lo que hay que hacer y de lo que pasa en nuestro país. Es un momento triste para todos, es un momento triste para el país, pero nosotros tenemos la responsabilidad de decir lo que estamos viendo y me parece que estamos viendo todos cosas muy parecidas", concluyó Nancy entre aplausos.