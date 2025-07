Javier Milei no va a Tucumán: el SMN y pronosticadores del tiempo desmienten la versión de Presidencia

Lo cierto es que, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no hay previsión de que el tiempo sea adverso en las próximas horas, aunque sí se teme por neblinas. No obstante, nada indicaría un impedimento para emprender un vuelo, por lo que esto siembra la duda de por qué el Gobierno decidió no trasladarse al "Jardín de la República".

Según informó el SMN, la temperatura de este martes por la noche ronda los 20 grados y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Otros sitios que analizan el clima refieren condiciones similares y no dan ningún tipo de advertencia respecto de mal clima o neblinas.

Por qué Milei iba a viajar a Tucumán este martes

Javier Milei tenía previsto viajar a Tucumán este martes 8 de julio para encabezar la vigilia por el Día de la Independencia que se celebra el 9 de julio en la Casa Histórica.

Originalmente, se esperaba que este evento sirviera como un reencuentro entre el Presidente y un grupo de gobernadores que firmaron el conocido Pacto de Mayo, aunque la asistencia ya se preveía reducida en medio de la tensión entre la Nación y las provincias por el reparto de fondos.

De hecho, se cree que este es el verdadero motivo por el cual Milei canceló el viaje a Tucumán. A pesar de la cancelación del viaje de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su vice del Interior, Lisandro Catalán, sí viajarán a Tucumán para participar de los actos protocolares.