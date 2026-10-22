Javier Milei sobre quienes no llegan al 30: "Si tomás crédito, el problema lo vas a tener el mes que viene"

Y en declaraciones radiales insistió con su absurda hipótesis: “Si el día 20 te quedás sin dinero, ¿cómo estás diez días sin comer ni beber…? Y si vos tomás crédito, el problema lo vas a tener de vuelta el mes que viene", agregó cual Perogrullo, como si nadie supiera que ese “problema” se acumula mes tras mes como una bola de nieve.

Un endeudamiento crónico y eventual morosidad, para quienes todavía pueden sostener sus compromisos crediticios, que afecta la vida cotidiana de millones de argentinos, lo que ni el mandatario "experto en economía con y sin dinero" quiere reconocer pese a las evidencias.