Javier Milei sobre quienes no llegan al 30: "Si tomás crédito, el problema lo vas a tener el mes que viene"
El Presidente volvió a insistir con su "argumento" para rechazar que hay gente que no llega a fin de mes con sus menguados ingresos.
En un acto de sinceridad impropio de él, Javier Milei reconoció este jueves que, debido al contexto internacional adverso -según su visión-, “los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento”.
Si bien no fue taxativo al usar el condicional y arriesgar con un “tan positivamente”, como si en algún sentido fueran positivos, lo cierto es que la mayoría de los indicadores macro y microeconómicos muestran a una economía nacional en recesión técnica.
Y no se trata de análisis privados ni versiones periodísticas ni dichos de dirigentes opositores sino, en concreto, datos que se desprenden de los últimos informes oficiales, publicados por el Indec esta semana, que dan cuenta del desplome de la actividad económica y la brutal caída del consumo.
Para el Presidente, sin embargo, nada de ello es un problema, ni para el Gobierno ni para las familias que ven sus ingresos menguar constantemente y, por ende, sin poder adquirir una canasta de alimentos y otros bienes y servicios que les permitan llegar a fin de mes con algún margen de seguridad.
Javier Milei sobre quienes no llegan al 30: "Si tomás crédito, el problema lo vas a tener el mes que viene"
Al contrario, si bien reconoció que en la actualidad "la foto es horrible”, sobre la gente que no llega a fin de mes dijo que es "una frase efectista que no guarda asidero con la realidad" de la que se hicieron eco “los periodistas operadores”.
Y en declaraciones radiales insistió con su absurda hipótesis: “Si el día 20 te quedás sin dinero, ¿cómo estás diez días sin comer ni beber…? Y si vos tomás crédito, el problema lo vas a tener de vuelta el mes que viene", agregó cual Perogrullo, como si nadie supiera que ese “problema” se acumula mes tras mes como una bola de nieve.
Un endeudamiento crónico y eventual morosidad, para quienes todavía pueden sostener sus compromisos crediticios, que afecta la vida cotidiana de millones de argentinos, lo que ni el mandatario "experto en economía con y sin dinero" quiere reconocer pese a las evidencias.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario