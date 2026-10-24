Javier Milei reafirmó que las Islas Malvinas volverán a ser argentinas: "Tarde o temprano"

El Presidente insistió así en una postura que ya había expresado en otras oportunidades y que volvió a instalar el tema en la agenda pública durante el encuentro con empresarios y funcionarios.

En medio de las diferencias por Malvinas, Javier Milei recibió al subsecretario de Estado de Donald Trump

El presidente Javier Milei recibió este viernes en Casa Rosada al subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, en medio de las diferencias con Washington por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone sanciones contra las compañías que exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina y que podría afectar intereses de empresas estadounidenses.

Del encuentro, también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford. Por la delegación norteamericana estuvieron el embajador Peter Lamelas, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, y la asesora principal para ese mismo área, Viviana Bovo.

Luego de que Milei anunciara por cadena nacional el envío del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso de la Nación envalentonado por el respaldo de Trump, la Casa Blanca ahora dio marcha atrás, dejó en offside al gobierno libertario que ya le puso paños fríos a la iniciativa para no contrariar a la Casa Blanca.