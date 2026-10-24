Javier Milei reafirmó que las Islas Malvinas volverán a ser argentinas: "Tarde o temprano"
El Presidente sostuvo que "tarde o temprano" las islas serán argentinas y afirmó que Gran Bretaña "se está cayendo a pedazos".
El presidente Javier Milei volvió a colocar la causa Malvinas en el centro de la escena al sostener esta noche que "tarde o temprano volverán a ser argentinas", durante un discurso en la Fundación Faro frente a ministros, funcionarios de su gabinete y empresarios de distintos sectores.
El mandatario fundamentó su postura en "la historia, el derecho, la geografía, porque ganamos relevancia en economía y porque Gran Bretaña se está cayendo a pedazos, como consecuencia de su problema fiscal, los impuestos y la invasión de los inmigrantes".
Además, remarcó que "ya iniciamos el camino para que las islas vuelvan a su legítimo dueño" y por ese motivo consideró que "tarde o temprano las Malvinas volverán a ser argentinas".
Video: Javier Milei reafirmó que las Islas Malvinas volverán a ser argentinas
En ese sentido, subrayó que "los ingleses están incómodos" ante el reclamo del gobierno argentino, que incluye un arbitraje internacional y la aplicación de sanciones para las empresas que participen de la búsqueda y extracción de petróleo en las inmediaciones del archipiélago.
De hecho, el Tribunal del Mar (ITLOS por su sigla en inglés) convocó a dos audiencias para el 10 y 11 de noviembre por la presentación del gobierno argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las islas.
El Presidente insistió así en una postura que ya había expresado en otras oportunidades y que volvió a instalar el tema en la agenda pública durante el encuentro con empresarios y funcionarios.
En medio de las diferencias por Malvinas, Javier Milei recibió al subsecretario de Estado de Donald Trump
El presidente Javier Milei recibió este viernes en Casa Rosada al subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, en medio de las diferencias con Washington por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone sanciones contra las compañías que exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina y que podría afectar intereses de empresas estadounidenses.
Del encuentro, también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford. Por la delegación norteamericana estuvieron el embajador Peter Lamelas, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, y la asesora principal para ese mismo área, Viviana Bovo.
Luego de que Milei anunciara por cadena nacional el envío del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso de la Nación envalentonado por el respaldo de Trump, la Casa Blanca ahora dio marcha atrás, dejó en offside al gobierno libertario que ya le puso paños fríos a la iniciativa para no contrariar a la Casa Blanca.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario