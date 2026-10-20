Javier Milei reposteó un video generado con IA que lo muestra como el médico que viene a salvar a la Argentina
El Presidente apeló a una animación generada por computadora para escenificar la situación del país y defender la aplicación del polémico Decreto 70.
El universo de las redes sociales volvió a ser la plataforma elegida por el Poder Ejecutivo para difundir su mensaje político a través de recursos audiovisuales de última tecnología. En esta oportunidad, el video generado por IA y replicado por Javier Milei, lo presenta caracterizado como un profesional de la salud dentro de un entorno hospitalario, en una alegoría que busca representar la crisis nacional y la necesidad de aplicar transformaciones profundas.
En la animación, la figura presidencial asume la atención de un paciente que simboliza a la nación. A lo largo de la secuencia, el "doctor Milei" analiza la gravedad del cuadro y administra directamente una medicación clave, identificada con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, señalándolo como la solución indispensable para revertir el estado crítico del cuadro clínico.
Idealización digital y la búsqueda de culpables
Un detalle llamativo de la pieza generada por computadoras es la caracterización física del mandatario. La IA lo muestra con una figura marcadamente esbelta y un porte estilizado que dista de su imagen real cotidiana, en un claro ejercicio de estetización que busca reforzar una supuesta presencia heroica e impecable frente a las cámaras.
Al mismo tiempo, la narrativa del video no esquiva el señalamiento político explícito. En un tramo central de la secuencia se responsabiliza de manera directa al expresidente Alberto Fernández, adjudicándole la autoría del deterioro general y la autoría de los males que aquejan al país, sobre todo la inflación. De este modo, la publicación apela a la estética digital para combinar el contraste con la gestión anterior con el mensaje sobre el rumbo económico oficial.
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