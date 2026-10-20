Javier Milei reposteó un video generado con IA que lo muestra como el médico que viene a salvar a la Argentina

Al mismo tiempo, la narrativa del video no esquiva el señalamiento político explícito. En un tramo central de la secuencia se responsabiliza de manera directa al expresidente Alberto Fernández, adjudicándole la autoría del deterioro general y la autoría de los males que aquejan al país, sobre todo la inflación. De este modo, la publicación apela a la estética digital para combinar el contraste con la gestión anterior con el mensaje sobre el rumbo económico oficial.