Inteligencia Artificial: los groseros errores en el video de Milei y Sarmiento
El presidente Javier Milei publicó un homenaje a Sarmiento generado con Inteligencia Artificial, pero los usuarios detectaron insólitas fallas visuales.
El reciente video publicado por el presidente Javier Milei generó una fuerte repercusión. La pieza, creada con Inteligencia Artificial para conmemorar el Día del Maestro junto a Domingo Faustino Sarmiento, presenta llamativos errores visuales que no pasaron desapercibidos, enfocándose principalmente en la grotesca distorsión de los distintos mapas exhibidos.
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Los groseros errores en los mapas y la Inteligencia Artificial
El clip muestra un diálogo imaginario entre el mandatario y el prócer sanjuanino dentro de un entorno áulico y de época. Si bien las figuras principales están logradas, la tecnología le jugó una mala pasada al equipo de comunicación del Gobierno con el diseño de los fondos.
Las principales fallas y artefactos visuales se concentran de manera evidente en la cartografía escolar que decora las paredes:
- Los mapas que aparecen colgados exhiben divisiones geopolíticas completamente inventadas y trazados deformados.
- El territorio de la República Argentina pierde por completo su proporción real y muestra provincias con formas irregulares que no coinciden con la geografía nacional.
- Junto a los mapas, la bandera argentina también presenta severas alteraciones, luciendo un sol excesivamente grande y descentrado.
Estos llamativos detalles rompieron la estética del mensaje institucional, generando una ola de comentarios en las redes sociales sobre la falta de revisión visual en el material oficial antes de su masiva publicación.
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