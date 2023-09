Archivo viral: a Javier Milei le preguntaron por su novia y respondió sobre su hermana

Fue durante una entrevista en Infama en 2018. Cuando el periodista Luis Ventura le marcó la diferencia entre "afecto" y "amor", pareció esquivar la pregunta.

Semanas atrás, la panelista de Duro de Domar, Julia Mengolini, hizo una descripción que levantó cometarios de todo tipo y generó polémica.

"Más allá de las ideas política, es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana", lanzó la periodista, quien rápidamente encontró respaldo en su compañero Mariano Hamilton.

"No hago juicios de valor, hago una descripción. Vive con ocho perros y él mismo dice que está enamorado de su hermana y que sería su primera dama", añadió.

Tras el debate con sus compañeros del panel del programa que conduce Pablo Duggan, Mengolini, concluyó: "No me importa que no quiera formar familia, el tema es que está enamorado de su hermana y eso no está bien".

